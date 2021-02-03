شمخاني لوزير خارجية العراق: وجود القوات الأميركية سبب الأزمات

استقبل أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الأربعاء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.

وقال شمخاني لوزير خارجية العراق إن "وجود القوات الأميركية في العراق سبب الأزمات".

وذكر شمخاني أن "خروج القوات الأميركية من العراق مقدمة لخروجها من المنطقة العربية".

وحسب قناة "العالم"، أكد شمخاني أن "السبب الرئيس لعدم الاستقرار والأزمات في المنطقة هو الوجود الشرير للقوات الأجنبية خاصة القوات الأميركية".

وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أعلن في بيان أنه "من المقرر أن يلتقي حسين كبار المسؤولين في إيران، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد ظريف".

وهذه ثاني زيارة لوزير الخارجية العراقي إلى إيران، وكانت الأولى في سبتمبر الماضي.