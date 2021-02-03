.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

40 برلمانياً بالمجلس الأوروبي يطالبون بسياسات فعالة ضد ممارسات إيران

إيران الاتحاد الأوروبي
علما إيران والاتحاد الأوروبي
ميليشيات إيران

40 برلمانياً بالمجلس الأوروبي يطالبون بسياسات فعالة ضد ممارسات إيران

دعوا إلى اشتراط عقد أي علاقات اقتصادية وتجارية مع إيران بتحسين ظروف حقوق الإنسان ووضع حد لإرهاب النظام

متابع الغاء المتابعة

صالح حميد _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعا 40 عضوًا في التجمع البرلماني للمجلس الأوروبي، إلى مراجعة سياسة دولهم تجاه إيران واتخاذ تدابير وسياسات فعالة لوقف انتهاكات النظام الإيراني في الداخل والإرهاب الذي يمارسه في الخارج.

وأعرب هؤلاء البرلمانيون "من 21 دولة أوروبية" في رسالة، الثلاثاء، إلى رئيس التجمع البرلماني للمجلس الأوروبي (PACE) ريك دايمس، عن "مخاوفهم البالغة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران".

وجاء في الرسالة أنه "على مدى أربعة عقود، ظل النظام الإيراني يضطهد شعبه بوحشية ويمارس العنصرية في تجريد المواطنين من حقوقهم الفردية والاجتماعية، حيث كانت النساء والشباب والأقليات هم الأكثر تعرضاً للقمع الحكومي الممنهج".

وأشار البرلمانيون إلى أن "السياسة الداخلية المرتكزة على القمع وتصدير الإرهاب والتطرف إلى الخارج كانت أساس استراتيجية بقاء النظام الإيراني على مدى عقود، مستغلا بذلك سفاراته في أوروبا".

وحول محاكمة خلية الإرهاب الإيرانية في بلجيكا بسبب مؤامرة تفجير فاشلة ضد التجمع الإيراني المعارض للمجلس الوطني للمقاومة قرب باريس، في يونيو 2018، قال المشرعون إن استنتاج جهاز الأمن الوطني البلجيكي (VSSE) كشف أن الهجوم تم التخطيط له في إيران بناء على طلب قيادتها".

إيران تواصل عمليات التجنيد في سوريا.. وتضم 18 ألف مقاتل سوريا ميليشيات إيران إيران تواصل عمليات التجنيد في سوريا.. وتضم 18 ألف مقاتل

كما استنكر الموقعون سياسة نظام طهران المتمثلة في "ابتزاز الدول الغربية باستخدام مزدوجي الجنسيات كرهائن مقابل الإفراج عن إرهابييها في السجون الأجنبية".

وأكدوا أن هذه الأعمال الشائنة تدعو إلى "مراجعة السياسة تجاه إيران في جميع المجالات من خلال اتخاذ تدابير جادة وفعالة".

ودعا النواب إلى اشتراط عقد أي علاقات اقتصادية وتجارية مع إيران بتحسين ظروف حقوق الإنسان ووضع حد لإرهاب النظام على الأراضي الأوروبية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد