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نموت جوعاً.. ممثلة إيرانية للمسؤولين "أين تعيشون؟"

نموت جوعاً.. ممثلة إيرانية للمسؤولين "أين تعيشون؟"

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دبي- العربية.نت

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أطلقت الممثلة السينمائية الشهيرة بين الإيرانيين، صرخة ألم، موجهة انتقادا عنيفا للمسؤولين في طهران. ففي مقطع مؤثر بثته على حسابها على إنستغرام، قالت سحر زكريا: "نموت جوعاً ومن كورونا..".

وتوجهت إلى المسؤولين في البلاد قائلة: "أين أنتم؟ هل تعيشون في سويسرا ونحن في إيران نموت جوعا؟ أين الازدهار والاقتصاد؟". وتابعت: "الناس لا يستطيعون شراء البيض والخبز، أين أنتم، وأين الازدهار الذي تتحدثون عنه؟".

كما أضافت منفجرة غضبا وألما: "أصرخ، أصرخ من أجل شعبي، متى تريدون شراء اللقاح، اشتروه من أي مقبرة لتطعيمنا، فقط اشتروه؟".

خامنئي ومنع اللقاح

يذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي،كان منع بلاده في الثامن من يناير الماضي، من استيراد لقاحات كوفيد- 19 التي تنتجها شركة فايزر - بيونتيك الأميركية وأسترازينيكا البريطانية. وقال في كلمة متلفزة في حينه، إن استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية ممنوع، مضيفا "أنا حقاً لا أثق بهم. ربما يريدون اختبار لقاحاتهم في بلدان أخرى".

علي خامنئي (أرشيفية- رويترز)
علي خامنئي (أرشيفية- رويترز)

ولطالما عارض المتشددون في إيران اللقاحات الأميركية الصنع. ففي ديسمبر الماضي، رفض الحرس الثوري استخدام اللقاحات الأجنبية ضد كورونا بالكامل. وقال اللواء محمد رضا نغدي في حينه، إن الحرس الثوري "لا يوصي بحقن أي لقاح أجنبي". إلا أن المرشد عاد وتراجع لاحقا على ما يبدو، إذ أعلن وزير الصحة، سعيد نمكي، قبل أسبوعين أن خامنئي، "لا يحظر استيراد بعض اللقاحات الأجنبية لفيروس كورونا قبل أن نتمكن من إنتاج اللقاح المحلي".

وقبل أيام قليلة، أعلنت الوزارة أن إيران ستستورد قريبا 4.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

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