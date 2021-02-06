ناشط شهير لأوروبا: ارفعوا الحصانة عن دبلوماسيي إيران

ناشد الناشط الإيراني المقيم في فرنسا، كاوة شيرزاد، الاتحاد الأوروبي رفع الحصانة عن سفراء ودبلوماسيي النظام الإيراني عقب إدانة الدبلوماسي أسد الله أسدي، بتهمة الإرهاب والحكم عليه بالسجن 20 عاما.

وخاطب الناشط المعروف بين الشباب الإيراني، والسجين السابق السياسيين البلجيكيين والأوروبيين والأميركيين قائلا: بصفتي ناشطا إيرانيا يسعدني أن أرى إدانة أسدي وسجنه، لأنه فضح الطريقة التي يمارس بها النظام الإيراني الإرهاب على الأراضي الأوروبية".

كما أضاف: لكن من ناحية أخرى، أنا مندهش من أن المحكمة البلجيكية لم تحدد بوضوح مصدر تلك الأعمال الإرهابية تمامًا مثلما فعلت محكمة اغتيالات مطعم ميكونوس في ألمانيا".

من خطط لهذا الإرهاب؟

وتساءل: لماذا لم تحدد المحكمة البلجيكية من هو المسؤول عن تسلم القنبلة من إيران؟ من أعطى الأوامر لأسدي بتركيب القنبلة؟. وتابع قائلا: "والأهم من كل ذلك، هل تريد المحكمة البلجيكية اتخاذ إجراءات لمواجهة المصدر الحقيقي لهذا الإرهاب وهو رأس النظام الإيراني أم أنها تريد فقط معاقبة من يتلقون الأوامر؟

إلى ذلك، قال الناشط الذي تم إعدام العديد من أفراد عائلته لمعارضتهم النظام في إيران "إني كسجين سياسي سابق، أقول لكم بوضوح إذا كنتم تعتقدون أن هناك أي فرق بين النظام الإيراني وداعش، فأنتم مخطئون تمامًا".

وختم كاوة شيرزاد حديثه بالقول: نحن اللاجئون الذين نعيش داخل الحدود الأوروبية، نشعر بمسؤولية لتحذيركم بأن النظام الإيراني قد يقوم بعمليات أكثر خطورة مما فعله داعش داخل أوروبا".

خلايا نائمة

يذكر أن دفتر ملاحظات أسدي الذي ضبطته السلطات الألمانية، احتوى معلومات عن خلايا نائمة كان يديرها في 11 دولة أوروبية.

في حين اختصرت ردة الفعل الأوروبية على الإشادة بالقضاء البلجيكي دون اتخاذ خطوات سياسية ضد قيادة النظام الإيراني المتهمة بشكل مباشر في إعطاء الأوامر والتوجيهات والتعليم لهذه الخلايا.

وكانت محكمة انتيورب حكمت الخميس على الدبلوماسي الإيراني الذي كان يعمل في فييينا بالسجن 20 سنة، لضلوعه في محاولة تفجير مؤتمر للمعارضة كان سيعقد قرب باريس عام 2018.