روحاني لأميركا: إن عدتم عُدنا.. وسننفذ التعهدات!

يبدو أن إيران ما زالت في صدد الأخذ والرد بشأن ملفها النووي مع الولايات المتحدة، فبينما حث المرشد الأعلى علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة، واشنطن، قبل أيام، على رفع جميع العقوبات إذا أرادت أن تفي إيران بالتزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية، عاد اليوم الرئيس الإيراني حسن روحاني وأعلن أن بلاده لن تلتزم بالاتفاق قبل عودة أميركا إليه.

واعتبر روحاني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم حتى الآن بأي خطوة إيجابية تجاه إيران.

كما أعلن الرئيس أن إيران ستنفذ تعهداتها إذا عادت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها، بحسب تعبيره.

خطأكم أنتم!

وجاء إعلان روحاني بعد ساعات من تحذير وزير المخابرات الإيراني، الغرب من أن بلاده قد تتجه لامتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية على طهران، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء.

وقال محمود علوي "برنامجنا النووي سلمي، وفتوى المرشد الأعلى تحرم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه، فلن يكون ذلك خطأ إيران بل خطأهم".

كما أضاف أن إيران ليس لديها خطط لامتلاك سلاح نووي في ظل "الظروف الحالية".

ارفعوا العقوبات!

في سياق متصل، حثّ المرشد الأعلى علي خامنئي، الولايات المتحدة، الأحد، على رفع جميع العقوبات إذا أرادت أن تفي إيران بالتزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية، لكن الرئيس جو بايدن رفض دعوة خامنئي قائلا إن الولايات المتحدة لن تتخذ الخطوة الأولى.

وفي أعقاب مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان الإيراني على قانون حظر دخول المفتشين النوويين الدوليين في وقت لاحق من هذا الشهر، في انتهاك خطير للاتفاق.

طهران: نتراجع عن الانتهاكات بسهولة

يشار إلى أن طهران كانت بدأت في الانتهاك التدريجي لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، وهددت بمزيد من الاستفزازات في محاولة لزيادة نفوذها وحمل بايدن على منح الأولوية للعودة إلى الاتفاق.

وكجزء من تلك الخطوات، بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بالقرب من مستويات صنع الأسلحة، وقالت إنها ستختبر معادن اليورانيوم، المكون رئيسي للرأس النووي.

وتصر إيران على أنه يمكن التراجع عن جميع انتهاكات الاتفاقية بسهولة.