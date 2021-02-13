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انفجار على حدود إيران وأفغانستان يلتهم عشرات من شاحنات الوقود

جريق شاحنات
من حريق الشاحنات

انفجار على حدود إيران وأفغانستان يلتهم عشرات من شاحنات الوقود

الانفجار تسبب بأضرار على النقطة الحدودية والمنشآت الجمركية الإيرانية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - صالح حميد

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أفادت وسائل إعلام إيرانية أن انفجاراً هائلاً وقع، عصر السبت، في صهريج للوقود تسبب في حرائق هائلة التهمت العشرات من الشاحنات.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن الانفجار وقع في نقطة جمارك "إسلام قلعة"، وتسبب في اشتعال النيران في الشاحنات التي تحمل الوقود بين البلدين.

وفيما لم يعلن بعد عن سبب الحريق، قال مسؤولون محليون في ولاية هرات الأفغانية إنهم طلبوا المساعدة من إيران للسيطرة على الحريق.

هذا وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الانفجار تسبب بأضرار على النقطة الحدودية والمنشآت الجمركية الإيرانية.

وأضاف أن الحرائق أدت أيضا لانفجار بعض خزانات المياه والغاز عندما امتدت ألسنة اللهب إلى المنشآت الإيرانية.

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