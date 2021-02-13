انفجار على حدود إيران وأفغانستان يلتهم عشرات من شاحنات الوقود

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن انفجاراً هائلاً وقع، عصر السبت، في صهريج للوقود تسبب في حرائق هائلة التهمت العشرات من الشاحنات.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن الانفجار وقع في نقطة جمارك "إسلام قلعة"، وتسبب في اشتعال النيران في الشاحنات التي تحمل الوقود بين البلدين.

آتش‌سوزی گسترده در گمرک مرزی افغانستان با ایران



*درپی آتش‌سوزی گسترده در گمرک «اسلام قلعه» چندین تانکر حامل مواد سوخت طعمه حریق شده است و آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد.



هنوز علت این آتش‌سوزی اعلام نشده استhttps://t.co/xKTMdvIncd pic.twitter.com/zLHEmUxopp — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) February 13, 2021

وفيما لم يعلن بعد عن سبب الحريق، قال مسؤولون محليون في ولاية هرات الأفغانية إنهم طلبوا المساعدة من إيران للسيطرة على الحريق.

هذا وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الانفجار تسبب بأضرار على النقطة الحدودية والمنشآت الجمركية الإيرانية.

وأضاف أن الحرائق أدت أيضا لانفجار بعض خزانات المياه والغاز عندما امتدت ألسنة اللهب إلى المنشآت الإيرانية.