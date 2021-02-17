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بلغاريا.. ضبط شحنة مخدرات في سفينة نقل بضائع إيرانية

Packages containing heroin and seized during an operation are seen in a handout image released on February 16, 2021, Sofia, Bulgaria. Bulgarian authorities have seized 401 kilograms of heroin hidden in containers on a ship that arrived at the Black Sea port of Varna from Dubai, the prosecutor's office said on Tuesday. Bulgarian Prosecutor's Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES
المخدرات التي تم ضبطها
اقتصاد إيران

بلغاريا.. ضبط شحنة مخدرات في سفينة نقل بضائع إيرانية

قيمة المضبوطات تقدر بنحو 22 مليون دولار وكانت مخبأة في مادة تُستخدم لعزل الأسطح والأرضيات مُصنعة في إيران

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دبي – العربية.نت

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صادرت السلطات في بلغاريا أكثر من 201 كيلوغرام من الهيروين كانت مخبأة في حاويات على متن سفينة نقل بضائع إيرانية.

المخدرات التي تم ضبطها
المخدرات التي تم ضبطها

وبحسب مكتب المدعي العام في بلغاريا، فإن قيمة شحنة المخدرات الإيرانية المضبوطة تقدر بنحو 22 مليون دولار، يمكن أن تزيد للمثلين أو لثلاثة أمثالها عند بيعها.

وأوضح أنه تم العثور عل المخدرات موزعة على حوالي 500 عبوة كانت مخبأة في بكرات من البيتومين (المستخدم في عزل الأسطح والأرضيات) مُصنعة في إيران.

جزء من المخدرات التي تم ضبطها
جزء من المخدرات التي تم ضبطها
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وأوضح النائب العام في بيان الثلاثاء أن المخدرات ضُبطت على متن سفينة وصلت إلى ميناء فارنا على البحر الأسود في السابع من فبراير الحالي.

وقال ممثلو الادعاء إنه تم إلقاء القبض على صاحب الشركة المستوردة وعلى مسؤول في الجمارك، ووجهت إليهما تهمة تهريب المخدرات.

وتقع بلغاريا على ما يسمى "طريق البلقان لتهريب المخدرات" والذي يستخدم كممر للتهريب من آسيا والشرق الأوسط للغرب.

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