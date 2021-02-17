صادرت السلطات في بلغاريا أكثر من 201 كيلوغرام من الهيروين كانت مخبأة في حاويات على متن سفينة نقل بضائع إيرانية.

وبحسب مكتب المدعي العام في بلغاريا، فإن قيمة شحنة المخدرات الإيرانية المضبوطة تقدر بنحو 22 مليون دولار، يمكن أن تزيد للمثلين أو لثلاثة أمثالها عند بيعها.

وأوضح أنه تم العثور عل المخدرات موزعة على حوالي 500 عبوة كانت مخبأة في بكرات من البيتومين (المستخدم في عزل الأسطح والأرضيات) مُصنعة في إيران.

وأوضح النائب العام في بيان الثلاثاء أن المخدرات ضُبطت على متن سفينة وصلت إلى ميناء فارنا على البحر الأسود في السابع من فبراير الحالي.

وقال ممثلو الادعاء إنه تم إلقاء القبض على صاحب الشركة المستوردة وعلى مسؤول في الجمارك، ووجهت إليهما تهمة تهريب المخدرات.

وتقع بلغاريا على ما يسمى "طريق البلقان لتهريب المخدرات" والذي يستخدم كممر للتهريب من آسيا والشرق الأوسط للغرب.