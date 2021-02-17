إيران.. مقتل 3 من الاستخبارات باشتباكات مع مسلحين في بلوشستان

أعلنت العلاقات العامة في وزارة المخابرات الإيرانية في بيان لها اليوم الأربعاء مقتل 3 من عناصر المخابرات في محافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، فقد جاء في بيان مركز العلاقات العامة والإعلام التابع لوزارة المخابرات: "عقب الإجراءات الاستخبارية بخصوص إحدى عصابات الجريمة المنظمة في إقليم سيستان وبلوشستان، لقي 3 جنود للإمام المهدي مجهولون مصرعهم".

تطلق عبارة "جنود إمام الزمان المجهولين" على العناصر السرية للاستخبارات الإيرانية.

ولم يكشف البيان عن تاريخ ومكان الحدث بالتحديد، إلا أنه أضاف أن هؤلاء الثلاثة قتلوا أثناء الخدمة.

وتشهد محافظة بلوشستان الإيرانية بمحاذاة بلوشستان باكستان، ذات الأغلبية البلوشية السنية، اشتباكات بين قوات الأمن والحرس الثوري ومجموعات بلوشية مسلحة بين الحين والآخر.