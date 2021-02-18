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بولتون: يجب إشراك دول الخليج بأي مفاوضات حول "نووي إيران"

نووي إيران

بولتون: يجب إشراك دول الخليج بأي مفاوضات حول "نووي إيران"

مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق: فكرة أن إيران، في ظل نظام الحكم الحالي فيها، قد تصبح دولة مسؤولة في الشرق الأوسط، هي فكرة خاطئة تماماً

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دبي – قناة العربية

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قال مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق، جون بولتون، إن النظام الإيراني يمثل الخطر الأساسي أمام تحقيق أمن واستقرار المنطقة.

واستبعد بولتون، خلال مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أن يتغير سلوك النظام الإيراني الحالي بشكل إيجابي تحت أي ظرف.

وقال: "فكرة أن إيران، في ظل نظام الحكم الحالي فيها، قد تصبح دولة مسؤولة في الشرق الأوسط، هي فكرة خاطئة تماماً. أنا لا أتحدث عن الشعب الإيراني، بل عن النظام الحاكم، فهو الخطر الأساسي أمام تحقيق أمن واستقرار المنطقة".

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي

كما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق على وجوب إشراك دول الخليج العربي في أي مفاوضات حول اتفاق نووي جديد مع إيران.

وأشار بولتون إلى أن دول المنطقة يحق لها التساؤل حول سبب سماح واشنطن لطهران بتخصيب اليورانيوم، بينما لا تقوم أي من دول المنطقة بأمر مماثل.

وقال بولتون: "دول مثل الإمارات والسعودية ستقول: نحن لا نقوم بتخصيب اليورانيوم، فلماذا تسمحون لإيران بتخصيب اليورانيوم؟ هذا سؤال لم تجب عليه إدارة (الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما) قط لأنها لا تستطيع الإجابة عليه. لذا، أعتقد أن إشراك دول المنطقة في أي اتفاق نووي مع إيران سيكون أمراً جيداً".

من المباحثات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا في مارس 2015
من المباحثات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا في مارس 2015
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في سياق متصل، اعتبر بولتون أن النظام الإيراني هو السبب الرئيسي وراء استمرار الأزمة اليمنية لمدة طويلة، مشيرةً إلى دعم طهران المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية يحول دون التوصل لأي حل سياسي في اليمن.

وأوضح بولتون قائلاً: "السبب الأساسي لاستمرار الصراع في اليمن كل هذه المدة الطويلة هو نظام طهران. الأسلحة والأموال والتدريبات التي يقدمها للحوثيين.. هذا هو الخطر الحقيقي. أعتقد أن الجميع يرغب في تحقيق السلام لليمن، لكن المشكلة هي أن التفاوض مع الإرهابيين يمثل مهمة شبه مستحيلة".

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