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ظريف يؤكد أن المفتشين الدوليين يعملون في إيران

محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
نووي إيران

ظريف يؤكد أن المفتشين الدوليين يعملون في إيران

ظريف دعا بايدن لتخفيف قرار المقاطعة المفروض على إيران أو إلغائه

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن المفتشين الدوليين لا يزالون يعملون في بلاده، وأكد استمرارهم "لأننا أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

هذا وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الأحد، إنه "تم التوصل إلى اتفاق مؤقت لمواصلة أنشطة التفتيش في إيران لمدة 3 أشهر".

ودعا ظريف في مقابلة عبر مترجم مع قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، الرئيس الأميركي جو بايدن، لتخفيف قرار المقاطعة المفروض على إيران أو إلغائه.

ونقلت القناة عن ظريف: "لا يمكن أن نعود للبحث في مسألة المدة الزمنية (المنصوص عليها في الاتفاق النووي) بعد أن بحثناها لمدة سنتين.. لا يحق لكم ذلك. كل ما يمكن أن يطرح في الاتفاق النووي هو كيفية التنفيذ فقط".

وأضاف أن هدف إيران من الوجود في سوريا هو مواجهة تنظيم داعش، وقال إن على إسرائيل أن تعلم أن "سياسة استهداف الأماكن في سوريا لن تبقى دون رد".

وحذر ظريف: "إذا أقدمت إسرائيل على مهاجمة إيران، ستكون قد أقدمت على خطوة انتحارية".

وفي سياق متصل، نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أي تواصل مع الولايات المتحدة بشأن السجناء أو قضايا أخرى. ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن المتحدث سعيد خطيب زاده قوله: "تلقينا رسائل عبر السفارة السويسرية عن استعداد أميركا للمتابعة".

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