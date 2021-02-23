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أموال إيران في جعبة كوريا .. توضيح يحبط  تفاؤل طهران

من طهران (أرشيفية- فرانس برس)
من طهران (أرشيفية- فرانس برس)

أموال إيران في جعبة كوريا .. توضيح يحبط  تفاؤل طهران

المركزي الإيراني يؤكد وسيول توضح.. موافقة أميركا أولاً!

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دبي- العربية.نت

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بعد أن أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أمس الاثنين، أن طهران اتفقت مع حكومة سيول حول "كيفية تحويل" جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، و"الاستفادة" منها في "أغراض محددة"، أوضحت كوريا الجنوبية أن الأمر معلق بموافقة واشنطن.

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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بعد إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة.

أتى بيان الخارجية الكورية بعد أن زعمت إيران أنها توصلت إلى اتفاق حول كيفية تحويل واستخدام تلك الأموال المجمدة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس.

تصل إلى 7 مليارات دولار

وكان همتي أعلن أن هذا الاتفاق جرى خلال زيارته سفير كوريا الجنوبية في طهران، وأنه "تم إخطار كوريا الجنوبية بقرارات البنك المركزي حول حجم الموارد التي يمكن تحويلها والبنوك المحددة"، فيما رفض الإعلان عن حجم تلك الأموال التي من المقرر تحويلها.

وكان المصرف المركزي أعلن، في وقت سابق، أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تصل إلى 7 مليارات دولار.

يذكر أن تلك الأموال تم تجميدها بسبب العقوبات الأميركية ضد طهران.

من أحد المصارف في إيران (فرانس برس)
من أحد المصارف في إيران (فرانس برس)

وبعد احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط كورية في المياه الخليجية، الشهر الماضي، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية أن طهران تريد الحصول على مليار دولار من أموالها في كوريا الجنوبية.

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