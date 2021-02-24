الصين تحذر.. "نووي إيران في مرحلة حرجة"

مع التطورات الحاصلة في الملف النووي الإيراني خلال اليومين الماضيين، أعلنت الصين أن الأمور وصلت إلى مرحلة حرجة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن التطورات المحيطة ببرنامج إيران النووي وصلت إلى "نقطة حرجة" وإن رفع العقوبات عن البلاد أمر أساسي لكسر الجمود.

كما أضاف وانغ وين بين، للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي "الوضع الحالي بشأن مسألة إيران النووية يمر بنقطة حرجة، مع وجود فرص وتحديات".

تقييد عمليات التفتيش

جاءت تصريحات المتحدث الصيني، بعد يوم من بدء إيران رسميا تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية في محاولة للضغط على الدول الأوروبية والولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية المعوقة واستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.

علاقات اقتصادية وثيقة

وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، فإن الصين طرف في الاتفاقية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، كما أنها تحتفظ بعلاقات ودية وعلاقات اقتصادية وثيقة مع طهران.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الأمر لطالما وضع الصين في موقف مناهض للعقوبات.

فقد عملت بيجين مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا للحفاظ على الاتفاق النووي بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من جانب واحد منه في 2018.