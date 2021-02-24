مئات الحسابات المشبوهة تدار من إيران.. تويتر يتحرك

تواصل شركة تويتر حذف الحسابات المشبوهة التي تنتهك سياساتها، فبعد أن حذفت قبل أشهر مئات الحسابات المرتبطة بتركيا، أعلنت اليوم أنها حذفت أيضا حسابات متصلة بإيران. وأوضحت في بيان أنها حذفت 238 حسابا يجري إدارتها من إيران بسبب انتهاكات مختلفة لسياساتها.

كما أضافت أن حملة الحذف هذه شملت 373 حسابا مرتبطا بروسيا وأرمينيا وإيران بعدما خالفت سياساتها.

ومن ضمن الحسابات المحذوفة أيضا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء 35 حسابا مرتبطا بأرمينيا لأنها كانت تستهدف أذربيجان.

روسيا أيضا

إلى ذلك، قالت منصة التغريد الشهيرة إنها حذفت 100 حساب مرتبطة بروسيا، بسبب تضخيم الروايات التي تقوض الثقة في حلف شمال الأطلسي، واستهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فيما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تعتزم النظر في أسباب حظر تويتر للحسابات.

يذكر أن العصفور الأزرق كان سبق وحذف في أكتوبر من العام الماضي 130 حسابا، مصدرها إيران على ما يبدو، كانت تحاول تعطيل النقاش العام خلال المناظرة الأولى لانتخابات الرئاسة الأميركية. وأتت خطوة الشركة في حينه "بناء على معلومات" قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي.

كذلك، في يونيو الماضي حذف تويتر أيضا آلاف الحسابات العائدة إلى "الجيش الإلكتروني" التركي، معلقا عمل 7340 حسابا من شبكة تم اكتشافها في أوائل عام 2020، تستخدم لتضخيم الروايات السياسية التي تصب في صالح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.