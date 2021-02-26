العربية تبث وثائقيا حصريا عن سيرة رفسنجاني

تبث العربية حصريا سلسلة من ثلاث حلقات عن سيرة علي أكبر هاشمي رفسنجاني على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الخميس 25 فبراير.

ويبدأ الفيلم بتوثيق حياة رفسنجاني منذ ولادته عام 1934 لعائلة ثرية من بلدة رفسنجان بمحافظة كرمان الإيرانية، وحتى وفاته عام 2017، ويتناول كل الشكوك حول ملابسات وفاته.

ومن خلال أرشيف صور نادر وشهادات من عاصروه ومذكرات رفسنجاني الشخصية، يتعرض الفيلم لأبرز مراحل حياته وبخاصة السياسية منذ تأييده للخميني وثورته الدينية عام 195، وحتى وفاته، حيث لعب رفسنجاني أدوراً مهمّاً في تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران.

ويعرض الفيلم لتسلسل الأحداث، وكيف عارض رفسنجاني سياسة الشاه محمد رضا بهلوي، ثم سُجن على فترات متتالية في إيران بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع التبرعات له. بعدها يسرد الفيلم كيف تعاظم دور رفسنجاني في الحزب ثم في الحكومة والبرلمان، بعد الانقلاب على الشاه، وعودة الخميني إلى إيران العام 1979.

ويروي شهود في الفيلم حقائق مهمة عن قرارات رفسنجاني في الحرب ضد العراق ثم محاولات الانفتاح في السياسة الخارجية خصوصا مع السعودية بعد الغزو العراقي للكويت.

بعد انتخاب رفسنجاني رئيسا للجمهورية الإيرانية عام 1989، انتهج سياسات إصلاحية لجذب الاستثمارات وإنعاش اقتصاد البلاد، إلا أن محاولاته لم تسر بالطريق الصحيح.

ويوضح الفيلم كيف ولماذا ومتى بدأ رفسنجاني بخسارة سلطته وقوته القابضة على الدولة ومؤسساتها منذ انتخابات 1993 وحتى 2015 بعدما كان المهندس الحقيقي للجمهورية الإسلامية في بلده.