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إيران تنتج 25 كلغ من اليورانيوم.. وتهدد برفع النسبة لـ60%

من منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز وسط إيران (أرشيفية)

إيران تنتج 25 كلغ من اليورانيوم.. وتهدد برفع النسبة لـ60%

متابع الغاء المتابعة

صالح حميد - العربية.نت

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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، عن إنتاج نحو 25 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% خلال الشهر الماضي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن صالحي مساء الجمعة قوله، إنه "في حال عدم رفع العقوبات خلال 3 أشهر سيتم إغلاق كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار إلى وجود تشاور مع البرلمان حول القرار الذي أصدره حول رفع العقوبات، قائلا إن "البروتوكول الإضافي ينص على التصوير المستمر، وفي حال رفع العقوبات ستكون الصور غير مكتملة، وستظهر لنا مشاكل جديدة، لذا قبل التفاوض مع الوكالة، تشاورنا مع كبار المسؤولين وتم وضع إطار العمل لنا".

علي أكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية
علي أكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية

وأضاف: "الآن لا يحق للوكالة الدخول إلى كاميرات المراقبة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفي حال عدم رفع العقوبات سيتم حذف هذه المعلومات، ونقول لهم أن يقوموا بإزالة الكاميرات. تقدم الوكالة تقاريرها مرة كل ثلاثة أشهر، لذلك أعطيناها فرصة".

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يأتي هذا بينما كشفت وثيقة إيرانية مرسلة إلى بقية أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل الاجتماع ربع السنوي الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، أن طهران هددت بإنهاء الاتفاق الذي أبرمته مع الوكالة إذا مررت واشنطن قرارا ضد طهران.

وقلصت طهران هذا الأسبوع تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية في 2015، في أحدث خطوة للرد على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.

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