في الأهواز الأكثر تفشيا.. روحاني يحذر من موجة كورونية رابعة

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من تفشي موجة رابعة من كورونا في إيران، وقال إن البلاد ستضطر لتمديد القيود لأشهر أخرى ريثما يتم تأمين المزيد من جرعات اللقاح.

وقال روحاني إنه إذا لم تجتح البلاد موجة رابعة ستكون أعياد "النوروز" شبيهة بالعام الماضي، مع بعض القيود الإضافية.

وأضاف: "السنة الماضية كنا نواجه فيروس ووهان، والآن بدل الثعبان نواجه الأفعى، حيث يتفشى الفيروس الإنجليزي، وأصبح الوضع أكثر صعوبة".

هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بزيادة عدد المصابين بالفيروس المتحور، ورجّحت وصول الموجة الرابعة إلى ذروتها قريبا على عكس تصريحات المسؤولين.

وقال حميد عمادي، عضو لجنة مكافحة كورونا في إيران، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إن "عدد مرضى العيادات الخارجية في ازدياد في طهران"، مشيرا إلى أن "الفيروس المتحور يمكن أن ينتقل إلى أي شخص".

وقال إن "الطفرة في فيروس كورونا زادت من سرعة انتقاله، ويمكنه أن يصيب جميع الفئات العمرية".

وأكد عمادي أنه بسبب ارتفاع معدل العدوى وشدة الفيروس، في محافظات مثل الأهواز، سيكون عدد الوفيات أعلى بكثير من الذروة السابقة".

من جهته، قال فرهاد أبولنجاديان، رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، إن المحافظة هي الأكثر انتشارا بالنسبة لعدد المصابين حاليا، حيث يتضاعف العدد كل 8 أيام، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون بالقطاع الطبي، أن الوضع في معظم مدن المحافظة أحمر اللون، ودعوا إلى الحجر الصحي الكامل في المحافظة، وهو اقتراح عارضه مسؤولون سياسيون وأمنيون محليون.

يُذكر أنه من أهم أسباب زيادة الوباء خاصة تفشي كورونا المتحور وسرعة انتقاله هو عدم وجود تطبيق صارم للبروتوكولات الصحية أو عدم تحديد الحركة وقيود السفر.

كما يعتقد خبراء أن التأخير في تقديم اللقاح أو التصريحات التي أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي لمنع شراء بعض اللقاحات الأجنبية أثرت على وتيرة الاستجابة السريعة لانتشار فيروس كورونا في إيران.