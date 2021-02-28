.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

على وقع التوتر مع إيران.. أمن الممرات البحرية إلى الواجهة

مضيق هرمز(أرشيفية- فرانس برس)

على وقع التوتر مع إيران.. أمن الممرات البحرية إلى الواجهة

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعاد استهداف سفينة في بحر عمان قبل أيام، مسألة أمن الممرات البحرية إلى الواجهة، وسط اتهامات عدة سابقة لإيران بزعزعة سلامة الملاحة البحرية.

فقد أتى استهداف السفينة الضخمة "إم في هيليوس راي"، وسط تصاعد حاد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاقها النووي لعام 2015، بعد أن حاولت طهران الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعادة المزايا التي حصلت عليها بموجب هذا الاتفاق مع القوى العالمية والذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترمب قبل سنوات.

ما هدف مناورات إيران على حاملة طائرات وهمية بمضيق هرمز؟ إيران ما هدف مناورات إيران على حاملة طائرات وهمية بمضيق هرمز؟

"أتى انتقاماً"

وعلى الرغم من أن سبب الانفجار الذي لحق بالسفينة المملوكة لإسرائيل لم يعرف، اعتبرت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من المرشد علي خامنئي، في افتتاحيتها اليوم الأحد بأن "الهجوم أتى انتقاما للمقاومة (غالبا ما يقصد بتلك العبارة ميليشيات موالية لإيران) من الهجمات والجرائم الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة"، في إشارة إلى الضربة التي استهدفت ميليشيات عراقية في سوريا، وغيرها من الضربات السابقة.

شاحنة نفط في مضيق هرمز(أرشيفية- رويترز)
شاحنة نفط في مضيق هرمز(أرشيفية- رويترز)

كما زعمت الصحيفة المتشددة، التي عين خامنئي رئيس تحريرها، أن السفينة كانت مهمة تجسس في المنطقة، بدون تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

ممر رئيسي للنفط

يشار إلى أن السفينة التي استهدفت يوم الجمعة، أصيبت بفتحتين في جانب الميناء وثقبين في جانبها الأيمن فوق خط الماء مباشرة، بحسب ما أكد مسؤولو دفاع أميركيون، لوكالة أسوشييتد برس.

إلى ذلك، أعاد هذا الانفجار التذكير بسلسلة من الهجمات على ناقلات نفط أجنبية في 2019، ألقت البحرية الأميركية باللوم فيها على إيران، فيما نفت الأخيرة أي دور لها في الهجمات المشتبه بها، التي وقعت بالقرب من مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي للنفط.

ولطالما اتهمت واشنطن وعدة دول في المنطقة إيران بتهديد أمن الملاحة البحرية العالمية، عبر تحركات الحرس الثوري وزوارقه في البحر، فضلا عن بعض الميليشيات في المنطقة.

يشار إلى أن الحرس الثوري أقدم سابقا على حجز سفن تبحر في المنطقة، ولعل آخرها سفينة تابعة لكوريا الجنوبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد