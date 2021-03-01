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قلق أوروبي من طهران.. مشروع إدانة في الوكالة الذرية

A picture shows the reactor building at the Russian-built Bushehr nuclear power plant in southern Iran on August 21, 2010 during a ceremony initiating the transfer of Russia-supplied fuel to the facility after more than three decades of delay. AFP PHOTO/ATTA KENARE
أحد المنشآت النووية في إيران (أرشيفية)

قلق أوروبي من طهران.. مشروع إدانة في الوكالة الذرية

أوروبا غاضبة.. إدانة منتظرة ضد إيران!

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دبي - العربية.نت

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مع انطلاق جلسات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين لبحث الملف النووي الإيراني، إلى جانب ملفات أخرى، وبعد أن سعت أوروبا إلى إحياء هذا الاتفاق دون جدوى، يتوقع أن تعرض الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) الموقعة على الاتفاق المبرم عام 2015 هذا الأسبوع على المجلس مشروع قرار يندد بتعليق طهران بعض عمليات التفتيش، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة.

الاتحاد الأوروبي إيران نووي إيران الاتحاد الأوروبي "قلق" من التصعيد الإيراني النووي الأخير

فقد أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في النص الذي سيعرض على التصويت يوم الجمعة المقبل، بحسب "فرانس برس"، "عن قلقها البالغ"، مشددة على ضرورة استئناف إيران فورا كل برامج التفتيش.

عمليات التفتيش

وقبيل انطلاق الاجتماع في وقت سابق اليوم شدد المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، على أن قرار إيران الأخير الحد من وصول المفتشين إلى المنشآت النووية له تأثير خطير، مضيفا أنه يعيق عمل الوكالة، وتقييمها لمدى التزام السلطات الإيرانية بالتزاماتها.

كما أكد أن عمليات التفتيش يجب أن تستمر ولا يجب أن تكون ورقة مقايضة.

عمال عند موقع مفاعل بوشهر النووي في إيران (أرشيفية-فرانس برس)
عمال عند موقع مفاعل بوشهر النووي في إيران (أرشيفية-فرانس برس)

توتر وتراجع عن الالتزامات

تأتي تلك اللقاءات الدولية على وقع التوتر مع طهران التي اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة، خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، منها الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإنتاج اليورانيوم المعدني وتقليص عمل المفتشين الدوليين، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.

كاميرات ورفع عقوبات

وبدأت إيران اعتباراً من الثلاثاء الماضي، بتقليص عمل مفتشي الوكالة الذرية، استناداً إلى قرار من مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب القيام بذلك ما لم تُرفع العقوبات الأميركية في مهلة أقصاها 21 فبراير.

غير أن الطرفين توصلا لاحقا إلى اتفاق مؤقت على هامش زيارة أجراها المدير العام للوكالة رافايل غروسي إلى طهران. وقال الأخير في حينه إنه "سيتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكننا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق".

نووي إيران (أرشيفية- فرانس برس)
نووي إيران (أرشيفية- فرانس برس)

فيما أوضحت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن الاتفاق سيتيح إبقاء كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن طهران ستحتفظ بالتسجيلات وتقدمها إلى الوكالة الدولية في حال رفع العقوبات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو تقوم بتلفها نهائياً في حال لم يحصل ذلك.

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