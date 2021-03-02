رضا بهلوي: خامنئي يبتز العالم بالنووي ويواصل قمع شعبه

واصل نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، انتقاداته الحادة للنظام الإيراني بعد عملية الإعدامات الأخيرة والواسعة في طهران والتي أثارت ردود فعل دولية.

While the world is held hostage by Khamenei’s nuclear blackmail, he continues his murderous campaign against Iranians. Today his regime killed four political prisoners who were tortured & denied due process. Their families were not notified until after they had been put to death. pic.twitter.com/RvsOGmLWT4 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 1, 2021

ووجه بهلوي انتقاداته للصمت الدولي تجاه نظام إيران، وقال عبر حسابه تويتر "في الوقت الذي أصبح العالم رهينة لابتزاز خامنئي النووي، فإنه يواصل حملته القاتلة ضد الإيرانيين".

وتابع "لقد قتل نظام خامنئي اليوم (أمس) أربعة سجناء سياسيين تعرضوا للتعذيب وحُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة، ولم يتم إخطار عائلاتهم إلا بعد إعدامهم".

وكان رضا بهلوي قد وصف نظام طهران بالنظام الفاشي، وشن هجوما عنيفا على النظام بعد التقارير التي أفادت بإعدام النظام الإيراني لمحتج آخر وتعذيبه حتى الموت.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر" قتلت الديكتاتورية الفاشية في إيران شابا إيرانيا آخر، بسبب حضوره الاحتجاجات ضد النظام". وتابع "بهنام محجوبي تعرض للتعذيب الوحشي حتى الموت. أولئك الذين يهتمون بالإنسانية يجب أن يساعدوا الإيرانيين في محاسبة هذا النظام الإجرامي".