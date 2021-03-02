.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رضا بهلوي: خامنئي يبتز العالم بالنووي ويواصل قمع شعبه

رضا بهلوي
احتجاجات إيران

رضا بهلوي: خامنئي يبتز العالم بالنووي ويواصل قمع شعبه

كان نجل شاه إيران قد وصف نظام طهران بالنظام الفاشي وشن هجوماً عنيفاً على النظام

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

واصل نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، انتقاداته الحادة للنظام الإيراني بعد عملية الإعدامات الأخيرة والواسعة في طهران والتي أثارت ردود فعل دولية.

ووجه بهلوي انتقاداته للصمت الدولي تجاه نظام إيران، وقال عبر حسابه تويتر "في الوقت الذي أصبح العالم رهينة لابتزاز خامنئي النووي، فإنه يواصل حملته القاتلة ضد الإيرانيين".

وتابع "لقد قتل نظام خامنئي اليوم (أمس) أربعة سجناء سياسيين تعرضوا للتعذيب وحُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة، ولم يتم إخطار عائلاتهم إلا بعد إعدامهم".

وكان رضا بهلوي قد وصف نظام طهران بالنظام الفاشي، وشن هجوما عنيفا على النظام بعد التقارير التي أفادت بإعدام النظام الإيراني لمحتج آخر وتعذيبه حتى الموت.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر" قتلت الديكتاتورية الفاشية في إيران شابا إيرانيا آخر، بسبب حضوره الاحتجاجات ضد النظام". وتابع "بهنام محجوبي تعرض للتعذيب الوحشي حتى الموت. أولئك الذين يهتمون بالإنسانية يجب أن يساعدوا الإيرانيين في محاسبة هذا النظام الإجرامي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد