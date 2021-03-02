هجوم مسلح على الحرس الثوري في بلوشستان وأنباء متضاربة عن قتلى ورهائن

أعلن محمد هادي مرعشي، المساعد الأمني لمحافظ بلوشستان، جنوب شرقي إيران، عن هجوم شنته " جماعة جيش العدل" مساء الثلاثاء، على سيارة تقل أفراداً من وحدة هندسية تابعة الحرس الثوري، وسط تضارب الأنباء عن عدد من القتلى بصفوف الحرس واختطاف عدد آخر منهم على أيدي المسلحين.

وفيما تبنت جماعة " جيش العدل" الهجوم، وقالت إنها قتلت 5 من الحرس الثوري واختطفت 3 آخرين منهم واحتجزتهم كرهائن، لم تعلن السلطات عن وقوع قتلى أو وجود مختطفين.

وقال مرعشي للتلفزيون الإيراني إن الهجوم المسلح وقع قرب قرية كشتكان في منطقة بمبشت، من توابع مدينة سراوان، التي كانت مسرحا لاحتجاجات واسعة بعد مقتل حوالي 16 من ناقلي الوقود برصاص الحرس الثوري.

هذا فيما أفاد موقع "رصد بلوشستان" الذي يغطي أخبار جماعة "جيش العدل"، أن عناصر التنظيم هاجموا سيارتين تابعتين للحرس الثوري ما أدى إلى مقتل 5 جنود واحتجاز 3 آخرين كرهائن.

وأضاف أن جماعة جيش العدل أكدت تبنيها الهجوم في بيان.

كما أفاد الموقع أن مواجهة دامية حصلت بين الطرفين والاشتباكات استمرت حتى ساعات متاخرة من مساء الثلاثاء.

ويأتي هجوم "جيش العدل" على الحرس الثوري بعد أيام من احتجاجات واسعة عمت إقليم سيستان وبلوشستان على خلفية مقتل عدد من بائعي ومهربي الوقود قبل أيام، في تلك المنطقة التي يعم الفقر أهاليها.

وفي مساعٍ للجم تلك التحركات، عمدت السلطات الإيرانية إلى التشويش على شبكة الإنترنت وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين.