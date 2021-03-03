.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كندا: تقرير إيران حول الطائرة الأوكرانية فارغ من المضمون

رد أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية بعد التقرير الإيراني
أرشيفية

كندا: تقرير إيران حول الطائرة الأوكرانية فارغ من المضمون

تقرير ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتهم النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان والقانون الدولي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخارجية الكندية، إن على إيران تقديم شرح كامل للأحداث التي أدت إلى مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران، بداية العام الماضي.

وبعد الاطلاع على مُسَوَّدة تقرير تحقيق السلامة في إيران، قالت الخارجية الكندية، إن التقرير لم يوضح أي شيء، وإن على إيران الإجابة عن تساؤلات أسر الضحايا، وأهمها سبب ترك طهران مجالها الجوي مفتوحا حينها، إضافة للإجابة عن أسئلة مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

بعض أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية - أرشيفية
بعض أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية - أرشيفية

وكانت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية في كندا، عبرت الثلاثاء، عن خيبة أملهم من عدم اتخاذ وزير النقل الكندي عمر الغبرا موقفًا قويا ضد إيران، بعد تقرير ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتياس كالامارد، حيث اتهمت كالامارد النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان والقانون الدولي قبل إسقاط الطائرة وبعدها.

أول هزيمة لبايدن في الشيوخ.. رفض تعيين رئيسة مكتب الميزانية أميركا جو بايدن أول هزيمة لبايدن في الشيوخ.. رفض تعيين رئيسة مكتب الميزانية

من جهته، قال وزير النقل عمر الغبرا، لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي، إن كندا تسعى للحصول على الشفافية من إيران وستظل بلا هوادة حتى حصولها على إجابات.

حامد اسماعيليون، المتحدث باسم مؤسسة أسر الضحايا، قال إنهم توقعوا بعد تقرير ممثلة الأمم المتحدة، أن يكون التقرير بمثابة نقطة تحول لأوتاوا، وأن تقوم منظمة الطيران المدني الدولي بإدانة علنية.

هذا وجمعت مؤسسة أسر الضحايا 18000 توقيع عبر عريضة دولية تطالب الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي بتبني قرار يدين تصرفات إيران، خاصة بعد أن تضمن تقرير كالامارد عن أن إيران دمرت موقع تحطم الطائرة بالجرافات كما نهبت ممتلكات الضحايا وبعضها تم حرقها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد