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إسرائيل: حادثة التلوث قبالة سواحلنا عمل إرهابي إيراني

FILE PHOTO: An Israeli soldier holds a clump of tar cleaned from the sand after an offshore oil spill drenched much of Israel's Mediterranean shoreline with tar, at a beach in Atlit, Israel, February 22, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo
جندية إسرائيلية تساهم في تنظيف الشواطئ بعد التسرب النفطي
ميليشيات إيران

إسرائيل: حادثة التلوث قبالة سواحلنا عمل إرهابي إيراني

وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية: السفينة المسؤولة عن التلوث مملوكة لشركة ليبية وغادرت إيران من دون أنظمة ملاحة

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دبي – العربية.نت

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قالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا جملئيل، اليوم الأربعاء، إن إيران وراء التسرب النفطي الذي وقع مؤخراً قبالة شواطئ إسرائيل وتسبب في أضرار بيئية.

شاطئ إسرائيلي ملوث بسبب التسرب النفطي
شاطئ إسرائيلي ملوث بسبب التسرب النفطي

وأضافت أنه يتم التعامل مع الحادث باعتباره "عملاً إرهابياً" متعمّداً، مؤكدةً أن إيران شنت "إرهاباً بيئياً ضدنا".

وركز التحقيق الإسرائيلي على سفينة مجهولة مرت على بعد نحو 50 كيلومتراً من الساحل في 11 فبراير الماضي، باعتبارها المصدر المحتمل لما تصفه جماعات المحافظة على البيئة بأنه كارثة بيئية قد يستغرق محو آثارها أعواماً، حيث تسربت عدة أطنان من القار إلى سواحل البحر المتوسط.

حوت متوفى على شاطئ إسرائيلي بسبب التلوث
حوت متوفى على شاطئ إسرائيلي بسبب التلوث
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وأوضحت جملئيل أن السفينة المسؤولة عن التلوث مملوكة لشركة ليبية، وقد غادرت إيران من دون أنظمة ملاحة، وقد عادت إليها.

وأضافت الوزيرة "إيران لا تقوم بأنشطة إرهابية بالأسلحة النووية فقط، وإنما أيضاً من خلال الاعتداءات البيئية".

وقد وصل التسرب النفطي إلى سواحل لبنان حيث تسبب بأضرار كبيرة لمحيمة صور البيئية المائية، بينما قام عدد من المتطوعين بتنظيف الشواطئ.

سلحفاة ميتة في لبنان بسبب التلوث النفطي
2 صور سلحفاة ميتة في لبنان بسبب التلوث النفطي
2 صور
سلحفاة ميتة في لبنان بسبب التلوث النفطي
سلحفاة ميتة في لبنان بسبب التلوث النفطي
متطوعون ينظفون شواطئ جنوب لبنان
متطوعون ينظفون شواطئ جنوب لبنان
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