.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد مشاورات مكثفة.. إيران توافق على توضيح مسائل حول النووي

رافايل غروسي
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي - أرشيفية

بعد مشاورات مكثفة.. إيران توافق على توضيح مسائل حول النووي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: المسائل التي قبلت طهران التعاون حولها تتعلق بمواد يورانيوم عثرنا عليها في مواقع غير معلنة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن إيران وافقت على توضيح عدد من المسائل العالقة حول برنامجها النووي، وذلك بعد مشاورات مكثفة.

وقال رافاييل غروسي، في مؤتمر صحفي، إن "المسائل التي قبلت طهران التعاون حولها تتعلق بجزيئات يورانيوم عثرنا عليها في مواقع غير معلنة".

الوكالة الذرية: لا سلمية لمشروع إيران النووي دون تفتيش إيران الوكالة الذرية: لا سلمية لمشروع إيران النووي دون تفتيش

كما أعلن البدء في اجتماعات تقنية في ايران بداية أبريل المقبل، مضيفاً "آمل أن تكون هناك نتائج فنية أو سياسية وسعود لمجلس محافظيالوكالة لإبلاغه بالتطورات بحلول يونيو حزيران.

أجوبة شافية

وأشار إلى أن مجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة، رحب بهذا الاتفاق، ووصفه بالمشجع.

وتابع ،"لدينا أسئلة جدية تحتاج لإجابة من إيران حول برنامجها النووي، ولم نحصل على أجوبة ذات مصداقية".

كما أضاف "يجب أن تحدث مفاوضات مباشرة مع إيران للحصول على إجابات شافية"، مشيرا إلى أنه إذا أحسنت إيران النية يمكن التوصل إلى حلول.

وكالة الطاقة الذرية - أرشيفية
وكالة الطاقة الذرية - أرشيفية

شكوك تحتاج تفسيرات

وشدد غروسي على أن الحوار مع إيران سيركز على شكوك تحتاج لتفسيرات منها، موضحا أن التطور مع طهران مهم ولكن لا علاقة له بإعادة عمل المفتشين بشكل كامل.

يذكر أن طهران اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة، خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، منها الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإنتاج اليورانيوم المعدني، وتقليص عمل المفتشين الدوليين، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.

كما بدأت اعتباراً من الأسبوع الماضي، بتقليص عمل مفتشي الوكالة الذرية، استناداً إلى قرار من مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب القيام بذلك ما لم تُرفع العقوبات الأميركية في مهلة أقصاها 21 فبراير.

مفاعل بوشهر النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)
مفاعل بوشهر النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)

غير أن الطرفين توصلا لاحقا إلى اتفاق مؤقت على هامش زيارة أجراها غروسي إلى طهران.

فيما أوضحت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، أن الاتفاق سيتيح إبقاء كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن طهران ستحتفظ بالتسجيلات وتقدمها إلى الوكالة الدولية في حال رفع العقوبات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو تقوم بتلفها نهائياً في حال لم يحصل ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد