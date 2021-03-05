الحرس الثوري يعلن إحباط اختطاف طائرة إيرانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، الجمعة، أنه أحبط مؤامرة اختطاف طائرة. وذكر البيان أن الطائرة من طراز Fokker 100 تابعة لشركة إيران للطيران، وتأجلت رحلتها من مطار الأهواز إلى مشهد ليل الخميس.

إلى ذلك، أضاف أن أمن الطيران الذي يتولاه الحرس الثوري الإيراني قام بإحباط مؤامرة الخطف وتمكن من الهبوط بالطائرة اضطراريا في مطار أصفهان وتم اعتقال الخاطف.

وادعى بيان الحرس الثوري أن منفذ محاولة الخطف كان يعتزم الهبوط بالطائرة بعد اختطافها في مطار خارج إيران دون تحديد اسم الدولة.

وقال إن جميع الركاب أكملوا رحلتهم إلى وجهتهم بصحة تامة مع رحلة بديلة.