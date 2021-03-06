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متقاعدو إيران مجدداً: حسّنوا أوضاعنا

احتجاجات المتقاعدين في إيران
من احتجاجات المتقاعدين في إيران

متقاعدو إيران مجدداً: حسّنوا أوضاعنا

"مطلبنا الرئيسي مرتبات تتناسب مع التضخم فموائدنا فارغة"

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دبي - العربية.نت

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لم تلبث الساحات أن تفضى من احتجاجات المتقاعدين في إيران حتى عادت وامتلأت مجدداً، فقد تجمّع اليوم السبت عشرات من العمال الإيرانيين أمام البرلمان في طهران، مرددين هتافات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية.

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وتوالت الاحتجاجات خلال الفترة الأخيرة، من المتقاعدين الذين يرزحون تحت ثقل الفقر والأوضاع المعيشية المتردية، وكانت انطلقت في مدن مثل طهران وكرج وأراك والأهواز ونيسابور وإيلام وكرمانشاه وأصفهان وشيراز.

فيما ردد المتقاعدون حينها هتافات قائلين: "مطلبنا الرئيسي، مرتبات تتناسب مع التضخم"، و"تكفي الوعود، موائدنا فارغة".

كما صاحوا: "استولى اللصوص على صندوق التقاعد"، و"سفينة المتقاعدين رست على الطين".

ونادوا أيضاً: "عدونا هنا في إيران"، و"يكذبون عندما يقولون أميركا هي العدو"، و"المتقاعدون يموتون ولا يقبلون التمييز".

وشدد المحتجون أيضاً على حقهم في إنشاء تنظيم نقابي مستقل ليدافع عن حقوقهم وليضمن تلقيهم الخدمات المناسبة.

تكاليف المعيشة

يشار إلى أن المتقاعدين يطالبون بتطبيق المادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي، قائلين إنه يجب زيادة المعاشات حسب تكاليف المعيشة.

كما أنهم في الوقت الذي يطالبون فيه بجولة جديدة من معادلة الرواتب قبل نهاية العام، يؤكدون على ضرورة إصلاح قانون معادلة الرواتب في مارس المقبل"، بحسب وكالة "إيلنا" قبل فترة.

ومن المطالب الأخرى لتجمعات العمال المتقاعدين التي وقعت خلال الفترة الماضية: "توفير الرعاية الصحية المجانية للمتقاعدين"، و"ضمان الحق في تكوين الجمعيات المستقلة، وخدمات الرعاية المناسبة"، و"إعطاء الأولوية للعمال المتقاعدين من قبل أعضاء البرلمان والقائمين على الميزانية".

يذكر أن تقارير محلية كانت أفادت بأن 76% من متقاعدي الضمان الاجتماعي يعيشون تحت خط الفقر في إيران.

ولطالما تجمع هؤلاء في مسيرات واحتجاجات أمام مباني ومؤسسات الحكومة والبرلمان دون جدوى.

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