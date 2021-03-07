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مطالبات بحظر مشاركة إيران في "أولمبياد طوكيو"

A woman wearing a protective face mask, following the outbreak of the coronavirus, rides her bicycle past The Olympic rings in front of the Japan Olympics Museum in Tokyo, Japan, March 3, 2020. (Reuters)
من طوكيو "أرشيفية"
احتجاجات إيران

مطالبات بحظر مشاركة إيران في "أولمبياد طوكيو"

مجلة "ذا هيل": أصوات تطالب رعاة أولمبياد طوكيو بالضغط على المنظمين لحظر مشاركة طهران

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دبي - قناة العربية

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تزايدت المطالب الدولية بمحاسبة النظام الإيراني على قمع وإعدام الرياضيين في البلاد ومنع طهران من المشاركة في البطولات والفعاليات الدولية.

أرشيفية من إيران
أرشيفية من إيران

وفي مقال نشر في مجلة "ذي هيل" The Hill، وجه كاتبان الدعوة للشركات الكبرى التي ترعى وتمول البطولات الدولية لسحب رعايتها لأولمبياد طوكيو بسبب مشاركة إيران.

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كما دعا المقال إلى محاسبة اللجنة الأولمبية الدولية على تجاهل ميثاقها الذي ينص على أن ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان.

الكاتبان أشارا إلى أن الهجوم الذي يشنه النظام الإيراني على الرياضيين في البلاد يهدف إلى خنق المعارضة وزرع الرعب بين الإيرانيين.

كما اقترح الكاتبان مشاركة الرياضيين الإيرانيين في أولمبياد طوكيو، الصيف القادم، تحت علم محايد، لكي لا يُحرموا من المنافسة.

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