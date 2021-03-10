جونسون لروحاني: انتهزوا فرصة استعداد أميركا العودة للاتفاق

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني، على أهمية أن تنتهز إيران فرصة استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي، إذا عادت إيران إلى الالتزام .

وطالبه خلال اتصال هاتفي بوقف انتهاكات إيران لبنود الاتفاق النووي والتي بدأتها طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.

وأكد مكتب جونسون في بيان، التزام بريطانيا بالاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015.

أتى ذلك، بعدما استعجل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ودعا الجانب الأميركي إلى "عدم التسويف" في قضية العودة إلى الاتفاق الذي بدأ بالتهاوي، على الرغم من المساعي الأوروبية لإعادة إحيائه، قائلا "إذا عادت أميركا إلى الاتفاق سنعود إلى التزاماتنا فورا".

زمام المبادرة

كما أضاف في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء، بحسب ما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، "الظروف مهيأة لعودة الأطراف السبع إلى التزاماتها السابقة". وتابع: "فور اتخاذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في العودة إلى التزاماتها سنعود نحن أيضا على الفور".

يأتي هذا في وقت يسعى الطرفان للعودة إلى الاتفاق، إلا أنهما يتمسكان في الوقت عينه بتراجع كل فريق خطوة إلى الوراء.

فقد أكدت واشنطن مرارا استعدادها للعودة، إلا أنها اشترطت تراجع إيران عن كافة انتهاكاتها التي دأبت على تنفيذها منذ أشهر، فيما طالبت طهران برفع العقوبات كاملة أولا، وهو ما ترفضه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي تطالب أيضا بضم ملفات أخرى للاتفاق منها الصواريخ الباليستية ونشاطات إيران في المنطقة.