رئيس الموساد السابق: أميركا سوف تعود للصفقة النووية

قال رئيس الموساد السابق تامير باردو يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وإيران ستعودان على الأرجح إلى الاتفاق النووي بغض النظر عن معارضة الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وأضاف باردو متحدثا في مؤتمر مشترك لقادة الأمن الإسرائيلي وصحيفة هآرتس، عندما سئل عما إذا كان سيكون هناك اتفاق "من الصعب جدا معرفة ذلك على وجه اليقين أفترض نعم، والسؤال هو متى، وكم عدد الاختلافات التي ستخضع لها حتى نصل إلى هناك".

من منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز وسط إيران (أرشيفية)





وقال مدير الموساد السابق أيضًا: "أفترض أن إسرائيل ستتصرف كما ينبغي وفقًا لحجمها ودون ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاسم، ولكن الإشارة إليه بوضوح، حذر من أنه إذا صرح القادة الإسرائيليون في العالم بأنهم سيتصرفون بمفردهم ضد الجميع، فلن تحصل إسرائيل على أي شيء فيما يتعلق بالتأثير على التطورات".

وبخصوص التهديدات الإسرائيلية بمهاجمة برنامج إيران النووي، قال: "لأن الجميع يفهم أن تفجير موقع نووي واحد لن ينهي هذا الوضع، فإن أي شخص يحاول التعامل مع هذا على غرار المفاعل النووي العراقي (الذي هاجمته إسرائيل عام 1981) أو المفاعل النووي السوري (الذي هاجمته إسرائيل في عام 2007) يحلم ويفتقر إلى الحد الأدنى من الفهم لقدرات من نواجه، وقدرتهم على التعامل مع وضع كهذا".



وقال باردو إنه بعد الحرب بين الولايات المتحدة والعراق في عام 2003، تميل أميركا بشدة نحو الدبلوماسية ولديها نفور أقوى بكثير من استخدام القوة على الصعيد العالمي، قائلاً إن الولايات المتحدة "ليست منظمة لاستخدام القوة العسكرية".



وأكد مرة أخرى على حاجة إسرائيل إلى التوفيق بين أفعالها والولايات المتحدة، بالنظر إلى أن واشنطن تزود إسرائيل بالكثير من أسلحتها المتطورة.



من جهته اعترض رئيس مجلس الأمن القومي السابق لدى حكومة نتنياهو، جاكوب ناجل على تصريحات باردو، قائلاً إنه فيما يتعلق "بالعودة إلى الصفقة القديمة، أشعر بالقلق من أننا نسير بلا توقف نحوها... ستكون هذه كارثة إذا حدث ذلك. وإذا كنت أقدر من يمكنه إفشال هذا، فسيكون الإيرانيون. وقال ناجل: "إذا كان هناك اتفاق، فسيكون الأخير وسيؤدي إلى ضرر كبير.

كما حذر رئيس مجلس الأمن القومي السابق من أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، "فلن يكون هناك أي دافع للولايات المتحدة لإعادة العقوبات (سناب باك) إذا انتهكت إيران الاتفاق).

بالإضافة إلى ذلك، قال: "أعتقد أنه إذا كانوا يسارعون للحصول على سلاح نووي، فإن ذلك سيكون الآن وليس بعد ست سنوات أخرى. وأفضل أنه إذا كان هناك صراع"، فهذا يعني أن هناك مزايا لمواجهة طهران اليوم بينما تضعفها العقوبات ويهتم العالم أكثر بانتهاكاتها النووية.