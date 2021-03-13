مندوب خامنئي يهاجم البابا: زيارته للعراق تمت بإيعاز أميركي

في الوقت الذي لاقت فيه زيارة الزعيم الروحي للمسيحيين الكاثوليك في العالم، البابا فرانسيس، إلى العراق ولقائه مع المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف، ارتياحا عاما بين أوساط الشعب العراقي بكل مكوناته السياسية والقومية والدينية، واجهت هذه الزيارة الغضب والاستياء من قبل الرموز الدينية المقربة من مرشد النظام علي خامنئي.

وفي جديد ردود الأفعال في هذا السياق، هاجم أحمد علم الهدى، مندوب المرشد الإيراني في إقليم خراسان، وإمام الجمعة في مدينة مشهد، زيارة البابا زاعما أنها " تمت بإيعاز أميركي"، حسب وصفه.

وقال علم الهدى في خطبة الجمعة، إن البابا "كانت لديه مهمة أميركية، وهي أن يحث المرجعية الشيعية لتطلب من الشعب العراقي والحشد الشعبي الامتناع عن مهاجمة الولايات المتحدة الأميركية".

وكان البابا قد قام الأسبوع الماضي بزيارة للعراق استغرقت 3 أيام، زار خلالها بغداد والنجف والموصل وكردستان.

وأثار لقاء البابا مع السيستاني في النجف ردود أفعال حادة من قبل وسائل الإعلام المرتبطة بقمة هرم السلطة في إيران، حيث اعتبروا هذا اللقاء بمثابة تحد للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وبلغ هجوم وسائل الإعلام الإيرانية درجة من الغضب، حيث تداولت صورة مفبركة ملفقة للقاء البابا مع السيستاني، تم وضع صورة فيها بالفوتوشوب لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق، مدعية أن هذه الزيارة لم تكن لتتم لولا جهود سليماني، الذي قتل في قصف أميركي خارج مطار بغداد يناير 2020، في سبيل استباب الاستقرار والأمن في العراق، كما كتبت أكثر من صحيفة ووكالة إيرانية.

أما صحيفة "فرهیختكان"، التي يديرها علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد للشؤون الدولية، فقد وصفت زيارة بابا الفاتيكان بـ"المؤامرة"، وكتبت أنها " تأتي في إطار المحاولات الرامية إلى ترسيخ وجود إسرائيل بحجة نشر خطاب السلام".

كما زعمت الصحيفة أن البابا جاء إلى العراق بهدف "نشر المسيحية وتوسيع نفوذ المسيحيين في العراق".

يذكر أن السيستاني رفض الشهر الماضي استقبال إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية لدى زيارة الأخير للعراق، مما يؤكد الخلاف العميق بين حوزتي قم والنجف حول مبدأ فصل الدين عن السياسة.