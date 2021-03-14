.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الطاقة الذرية: زيادة تخصيب إيران تقربها من الاستخدام العسكري

وكالة الطاقة الدولية

الطاقة الذرية: زيادة تخصيب إيران تقربها من الاستخدام العسكري

أكدت أن تشغيل المزيد من المعدات يرفع قدرات إيران في مجال التخصيب النووي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، أن إنتاج اليورانيوم بمستويات أعلى من التخصيب يجعل إيران أقرب إلى مستويات تطوير الاستخدامات العسكرية لها.

الملف النووي في مرحلة دقيقة.. مسؤولو إيران عالقون إيران الملف النووي في مرحلة دقيقة.. مسؤولو إيران عالقون

وقال رافائيل غروسي إن إيران لديها أقل قليلا من 20 كيلوغراما من (اليورانيوم المخصب بنسبة 20%)، لكن لديها ما يقرب من 3000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب المنتج بالفعل بمستويات أقل. لذا فهي كمية متزايدة، وفق ما نقلته صحيفة "نكي آسيا" اليابانية.

كما علق على وقف إيران الالتزام بالبروتوكل الإضافي للاتفاق النووي، قائلاً "هناك حاجة إلى وجود تفتيش قوي للغاية للحصول على تأكيدات موثوقة بعدم وجود انحرافات عسكرية".

وأضاف "إنهم يزيدون من قدراتهم على التخصيب عبر تشغيل المزيد من الأجهزة".

من موقع مفاعل بوشهر النووي في إيران (أرشيفية-فرانس برس)
من موقع مفاعل بوشهر النووي في إيران (أرشيفية-فرانس برس)

ليست ذات مصداقية

وحول وجود جزيئات يورانيوم في منشآت غير معلن عنها في إيران، قال غروسي، إن الردود من الجانب الإيراني حتى الآن "ليست ذات مصداقية من الناحية الفنية".

يذكر أن الوكالة الدولية كانت أعلنت الأسبوع الماضي إجراء محادثات فنية في أبريل المقبل، حول كيفية اختفاء جزيئات من اليورانيوم عمرها عقود في مستودع في طهران، بالإضافة إلى مواقع أخرى.

يأتي هذا في وقت تحاول القوى العالمية وإيران إعادة احياء الاتفاق النووي الذي وصفه البرلمان الإيراني بأنه أضحى شبه ميت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان
شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة! شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة!

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد