لندن غاضبة من طهران: اعتقال راتكليف تعسفي

اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد، أن المحاكمة الثانية للإيرانية-البريطانية نازنين زاغري-راتكليف "غير مقبولة" و"تعسفية"، وطالب بعودتها إلى بريطانيا "دون تأخر".

وكتب في تغريدة "من غير المقبول أن تكون إيران اختارت مواصلة محاكمة ثانية تعد تعسفية بحق نازنين زاغري-راتكليف، يجب أن يسمح لها بالعودة إلى أسرتها في بريطانيا دون تأخر". وأضاف "سنواصل جهودنا لدعمها بأي طريقة ممكنة".

It is unacceptable that Iran has chosen to continue a second wholly arbitrary case against Nazanin Zaghari-Ratcliffe. She must be allowed to return to her family in the UK without delay. We continue to do all we can to support her. https://t.co/CcEByWXuo6 — Dominic Raab (@DominicRaab) March 14, 2021

كما أضاف "لقد تعرضت لمحنة قاسية ومخزية من الحكومة الإيرانية.. وهذا يجب أن ينتهي".

أتى ذلك بعد أن مثلت نازنين زاغري-راتكليف مجددا أمام محكمة في طهران، الأحد، بتهمة "الدعاية" ضد جمهورية إيران، بعد أسبوع من انقضاء فترة عقوبتها بالسجن خمسة أعوام في قضية أخرى، في مسألة تثير انتقاد المملكة المتحدة التي تطالب بالسماح لها بمغادرة إيران.

وأفاد المحامي حجت كرماني وكالة فرانس برس، أن موكلته زاغري-راتكليف تلاحق حاليا بتهمة "الدعاية ضد النظام (السياسي في طهران) لمشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009".

كما أشار إلى أنها مثلت اليوم أمام الغرفة الخامسة عشرة للمحكمة الثورية في طهران، وأن الجلسة "جرت في جو هادئ جدا وفي حضور موكلتي"، موضحاً أنه خلال الجلسة "تمت المرافعة" وانتهت إجراءات المحاكمة، ما يشير إلى أن النطق بالحكم سيتم في موعد لاحق غير محدد.

وأضاف "نظرا إلى العناصر التي قدمها الدفاع والمسار القضائي، وأن موكلتي سبق أن قضت فترة الحكم (الأولى)، آمل في أن تتم تبرئتها".

تهم جديدة

من جهتها، كتبت النائبة البريطانية توليب صديق "يمكنني أن أؤكد أن نازنين مثلت أمام المحكمة هذا الصباح وتمت محاكمتها بتهم جديدة هي الدعاية ضد إيران".

وأضافت البرلمانية التي تتابع قضية نازنين، في تغريدة عبر حسابها على تويتر "لم يصدر أي حكم لكن يفترض أن يتم ذلك خلال أسبوع".

إطاحة نظام إيران

هذا وكانت زاغري-راتكليف الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز، أوقفت في نيسان/أبريل 2016 مع ابنتها غابرييلا التي لم تكن بلغت الثانية من العمر حينها، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها. واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران، وهي تهمة نفتها.

وحكم عليها في أيلول/سبتمبر من العام ذاته بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من آذار/مارس، علما بأنها خرجت من السجن في آذار/مارس 2020 في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وأمضت الأشهر الأخيرة من العقوبة في منزل ذويها مزودة بسوار تعقب الكتروني.

رهينة لعبة سياسية

وكان زوجها ريتشارد راتكليف قال في أعقاب انتهاء فترة العقوبة، إن نازنين البالغة من العمر 42 عاما، شعرت بـ"سعادة غامرة" و"اعتلت وجهها ابتسامة عريضة"، وذلك على هامش مشاركته مع ابنته في تجمّع أمام السفارة الإيرانية في لندن.

ورفع راتكليف عريضة لمنظمة العفو الدولية وقّعها 160 ألف شخص تطالب بالإفراج عن زوجته، معتبرا أنها "رهينة" لعبة سياسية على صلة بدين قديم مترتّب على المملكة المتحدة في إطار صفقة أسلحة أبرمت مع إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال راتكليف "سنواصل النضال حتى عودتها إلى المنزل".

سوء معاملة

والجمعة، قالت منظمة غير حكومية في تقرير سلمته إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن فحصًا طبيا أجري لزاغري-راتكليف أظهر تعرضها إلى "سوء معاملة" خلال اعتقالها في إيران، ويجب بالتالي أن تعتبرها لندن "ضحيّة تعذيب".

في المقابل، نفت السلطات الإيرانية على الدوام الاتهامات بسوء معاملة نازنين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طلب من الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي الأربعاء، "الإفراج الفوري" عن نازنين زاغري-راكتليف وكل مزدوجي الجنسية الموقوفين في إيران.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية، اعتبر جونسون أن الوضع الحالي لزاغري-راتكليف يعد "غير مقبول إطلاقا"، مشيراً إلى أنه "ينبغي السماح لها بالعودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة".

تسديد مطالب إيران

وخلال الاتصال الهاتفي، قال روحاني إنه من "المثير للدهشة عدم حصول أي تقدم في سياق إعادة مبالغ المقتنيات الدفاعية الإيرانية من جانب بريطانيا".

ورأى روحاني، وفق بيان للرئاسة الإيرانية، أن "التسريع في وتيرة تسديد مطالب إيران المالية، يساعد على إزالة العراقيل الأخرى من مسار العلاقات الثنائية.

ولا تعترف السلطات الإيرانية بازدواجية الجنسية، وتتعامل مع مواطنيها الذين يحملون جنسية دولة أخرى، على أنهم إيرانيون فقط. وغالبا ما تنتقد طهران المطالبات بالإفراج عن الموقوفين المدانين من مزدوجي الجنسية، وتعتبر أنها تدخل في عمل السلطات القضائية المحلية.