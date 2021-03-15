منبر الحرس الثوري يحذر: الشباب خطر على نظام طهران

اعتبرت صحيفة "صبح صادق" الصادرة عن الحرس الثوري، أن جيل الشباب خطر على النظام الإيراني، ودعت إلى وضع سياسات تعالج ما وصفته بالسلوك النقدي لهذا الجيل من قبل الأجهزة المختصة، في إشارة إلى دوره في الاحتجاجات الشعبية.

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة في تقرير الأحد، أن "مواليد التسعينات من القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة يشكلون تهديدا جديا على المستقبل السياسي والثقافي للبلاد، كما أن السيطرة عليهم ليست سهلة كما هو الحال في السيطرة على الأجيال الأخرى".

ووصفت الصحيفة أوجه التمايز بين هذه الأجيال مع سابقاتها بأنهم ترعرعوا في ظل تناقص الإنجاب وأسر قليلة العدد، ولديهم رؤية نقدية للثقافة الأسرية التقليدية.

طبيعة معارضة

وأضاف التقرير أن "دراسة سلوك هذه الأجيال خاصة عبر الإنترنت تظهر أن السيطرة على هذا الجيل له طبيعة معارضة للوضع السائد، ويمتلك وجهات نظر مختلفة لدرجة أن بعض علماء الاجتماع أسماه بالجيل المختلف كليا".

كما اعتبرت الصحيفة سلوك هذا الجيل وميوله نحو التعددية والحداثة يعتبر تهديدا جديا للنظام، دون أن تنتبه الأجهزة المعنية لهذا الأمر، حسب تعبيرها.

غالبية المحتجين من الشباب

يذكر أنه في الاحتجاجات الشعبية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في نوفمبر 2019 التي عمت ما يقارب 100 مدينة إيرانية، كانت الغالبية العظمى من المحتجين من بين الشباب والمراهقين.

واستنادا إلى تقارير المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان كان من بين ما يقارب 1500 قتيل أثناء هذه الاحتجاجات معظمهم تقريبا من جيل الشباب والمراهقين.