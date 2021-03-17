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إيران.. مقتل 6 وجرح 369 بألعاب نارية باحتفالات العام الفارسي

أحد الجرحى الذين سقطوا خلال احتفالات العام الفارسي

إيران.. مقتل 6 وجرح 369 بألعاب نارية باحتفالات العام الفارسي

تعود الاحتفالات بهذا العيد إلى أكثر من 2000 سنة ولا يزال يحتل مكانة كبيرة لدى الإيرانيين

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دبي - العربية.نت

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أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية الأربعاء مقتل 6 أشخاص وإصابة 369 في أنحاء البلاد نتيجة الألعاب النارية في احتفالات العام الفارسي.

وقال قائد شرطة طهران إن الوضع في العاصمة الإيرانية ليس جيدا وتم تسجيل 25 انفجارا أدى إلى دمار نتيجة الألعاب النارية.

ويحتفل الإيرانيون هذه الأيام بعيد النيروز أو (النوروز)، بعد حلول رأس السنة الشمسية التي توافق فلكيا الانقلاب السنوي الربيعي، الذي سيحل فجر 21 مارس الحالي.

وتعود الاحتفالات بهذا العيد إلى أكثر من 2000 سنة ولا يزال يحتل مكانة كبيرة لدى الإيرانيين، كما تم تسجيله في قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2009.

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