بالصور.. محامية إيران الشهيرة مع ولديها خارج السجن

مُنحت نسرين ستوده، المحامية الإيرانية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان التي تقضي حكما بالسجن 12 عاما، خروجا مؤقتا قبيل حلول رأس السنة الفارسية، وفق ما أفاد زوجها مساء أمس الأربعاء، دون أن يوضح كم سيستغرق هذا الافراج.

ونشر رضا خندان عبر حسابه على تويتر، صورة تجمعه بزوجته الباسمة، في ما يبدو أنه موقف للسيارات لم يحدد موقعه. وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه: "نسرين خرجت من سجن قرتشك" للنساء قرب طهران.

Some heart-warming news as Iranians head into #Nowruz: Prisoners of conscience Nasrin Sotoudeh and Nooshin Jafari have been temporarily released from Qarchak Prison.



Nasrin is pictured here in the middle with her two children outside the prison. #FreeNasrin pic.twitter.com/pjR2ieqxkK — IranHumanRights.org (@ICHRI) March 17, 2021

كما نشرت منظمة حقوق الانسان في إيران صورة للناشطة الحقوقية، الحائزة عام 2012 على جائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي، خارج السجن مع ولديها.

حكم بالسجن 12 عاما

وكان خندان أفاد في مطلع ديسمبر الماضي، أن ستوده البالغة من العمر 57 عاما، عادت إلى السجن بعد أقل من شهر على إفراج مؤقت لأسباب صحية، في خضم أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن المحامية التي سبق لها الدفاع عن نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على قوانين فرض الحجاب، أوقفت في يونيو 2018. وأبلغت حينها بأنه حُكم عليها غيابيّاً بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس، وفق محاميها. ثم حكِم عليها مجددا في 2019 بالسجن 12 عاماً بتهمة "التشجيع على الفساد والرذيلة".