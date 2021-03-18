قد يموت قريباً بإيران.. صرخة أممية دفاعا عن عالم سويدي

أعلن خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخميس أن أحمد رضا جلالي، العالم السويدي من أصل إيراني المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس، في حالة حرجة ويشرف على الموت بعد أن قضى شهوراً في الحبس الانفرادي. وقال الخبراء إن "وضع جلالي مروع فعلياً".

وفي نداء موجه لإيران لإخلاء سبيله، ذكر الخبراء، ومن بينهم مقررو الأمم المتحدة المختصون بالوضع في إيران والإعدامات التعسفية والاعتقال التعسفي والتعذيب، أنه محبوس انفرادياً منذ أكثر من 100 يوم وأن مسؤولي السجن يسلطون عليه أضواء قوية في زنزانته على مدار الساعة لحرمانه من النوم.

كما أضافوا أن "مشاكل طبية تمنعه من تناول الطعام على النحو السليم مما تسبب في انخفاض وزنه بشدة".

وأردفوا: "بلغ وضعه من الصعوبة حداً يقال معه إنه يجد صعوبة في الكلام. ونحن نشعر بالصدمة والحزن لسوء معاملة جلالي الذي يصل إلى حد القسوة".

تهم تجسس

إلى ذلك لم تتلق رويترز على الفور رداً على اتصال هاتفي بالبعثة الدبلوماسية الإيرانية في جنيف طلباً للتعليق.

يذكر أن السلطات الإيرانية كانت ألقت القبض على جلالي، الطبيب والمحاضر بمعهد كارولينسكا في العاصمة السويدية ستوكهولم، عام 2016 وأدانته فيما بعد بـ"التجسس وتزويد إسرائيل بمعلومات لمساعدتها في اغتيال علماء نوويين". وأيدت المحكمة الإيرانية العليا حكم الإعدام في 2017.

اعتراف انتُزع منه قسراً

كما أكد خبراء الأمم المتحدة أن إدانة جلالي والحكم الصادر عليه مبنيّان على اعتراف انتُزع منه قسراً بالتعذيب وعلى محاكمة غير عادلة، لافتين إلى أن هذه المعاملة أصبحت رمزا لاستخدام إيران المنهجي للحبس الانفرادي "لمعاقبة المعتقلين والضغط عليهم بما في ذلك انتزاع الاعترافات".

يشار إلى أن ناشطين حقوقيين يتهمون إيران بسجن عدد من الإيرانيين الحاصلين على جنسيات أخرى لمحاولة الفوز بتنازلات من الدول الأخرى. وتنفي طهران هذه الاتهامات وتزعم أن نظامها القضائي "منصف"، وفق تعبيرها.