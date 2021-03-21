خامنئي: إيران غير متعجلة بشأن الاتفاق النووي

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأحد، إن إيران ليست في عجلة من أمرها بشأن الاتفاق النووي، وعلى أميركا أن ترفع كامل العقوبات أولا، مشيراً إلى أن "الوعود الأميركية ليس لها أي مصداقية عند إيران"، على حد قوله.

وفي بث مباشر، قال خامنئي إن سياسة الضغوط القصوى لجر إيران للمفاوضات لم تنجح.

المرشد الأعلى الإيراني قال إن "أجهزة الاستخبارات في دول مثل الولايات المتحدة، وما إلى ذلك، تحاول إضعاف انتخابات يونيو، أو اتهام المنظمين بتزوير الانتخابات، أو القول بأن الانتخابات تتم هندستها لكي يتم ثني الناس عن الاقتراع وعبر القول بأن أصواتكم ليس لها أي تأثير، ولا تأثير لها على تحسين الوضع، إنهم يستغلون الفضاء الإلكتروني بالكامل لهذه الغاية".

المرشد الإيراني، مدافعا عن اتهامات بسيطرته على القرار في إيران، قال إن الرئيس لديه سلطة تنفيذية.

وأضاف أن أهم مدير لإدارة البلاد وأكثرها فاعلية هو رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن "البعض يقول إن الرئيس ليس لديه سلطة، أو إنه مسؤول علاقات عامة.. كلها غير صحيحة.. وما يقال فهو من باب اللامسؤولية أو عن الجهل أو سوء النية".

وقال إن "من بين جميع إدارات الدولة، منصب الرئيس هو الأكثر انشغالاً والأكثر مسؤولية، والأهم من ذلك كله أن إدارات الدولة، التي تضم آلاف الإدارات، هي في يد رئيس السلطة التنفيذية، والتي تخضع مباشرة للرئاسة، وجميع الموازنة المعتمدة للبلاد في يد الرئيس. غالبًا ما تكون المرافق الحكومية تحت تصرف الرئيس أيضًا".