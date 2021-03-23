إيران.. مقتل 14 شخصا بينهم 8 أطفال في حادث سير

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن 14 شخصًا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال، قتلوا في حادث طريق جنوب شرق إيران اليوم، الثلاثاء.

ولم ترد تفاصيل عن سبب الحادث، لكن التقرير أشار إلى أن الحادث شمل ثلاث سيارات، كما أسفر عن إصابة 11 شخصًا.

يأتي الحادث في الوقت الذي تحتفل فيه إيران بعيد النوروز، أو السنة الفارسية الجديدة، التي بدأت يوم السبت، حيث يسافر العديد من الإيرانيين خلال العطلات رغم تحذيرات مسؤولي الصحة من الجائحة.

وعانت إيران من أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا في المنطقة، حيث سجلت أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة و61951 حالة وفاة.

ونقلت الوكالة عن مجتبى خالدي، المتحدث باسم إدارة الطوارئ بالبلاد، قوله إن الحادث وقع ظهر اليوم قرب مدينة زاهدان في إقليم سيستان وبلوشستان.

كانت من بين الضحايا فتاتان وستة صبية تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و8 سنوات.

وأضاف خالدي أن رجلين وأربع نساء لقوا حتفهم في الحادث. ونقل الجرحى إلى مستشفى في زاهدان.