.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"استفتاء على نظام طهران".. رسالة تطلب دعما أمميا

خامنئي يستعرض قوات الباسيج
خامنئي يستعرض قوات الباسيج

"استفتاء على نظام طهران".. رسالة تطلب دعما أمميا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مسعود الزاهد

نشر في: آخر تحديث:

في رسالة وجهها 102 ناشط سياسي ومدني وسجناء رأي من داخل إيران إلى الأمين العام للأمم المتحدة، دعوا المنظمة الدولية إلى دعم إجراء استفتاء شعبي في إيران، تحت رعاية مجلس الأمن الدولي لتحديد مصير النظام في إيران.

بلينكن: نطمح لاتفاق صلب يشمل صواريخ إيران أميركا بلينكن: نطمح لاتفاق صلب يشمل صواريخ إيران

إلى ذلك، دعا الموقعون على الرسالة المجتمع الدولي إلى دعم "إجراء استفتاء تحت إشراف مجلس الأمن في إيران، بغية الانتقال السلمي إلى حكومة ديمقراطية".

وأشار النشطاء الإيرانيون في رسالتهم إلى قضايا مماثلة من قبيل قضية الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في التسعينيات وإجراء استفتاء شعبي في التشيلي لإقامة سيادة الشعب، في عام 1978، وأكدوا على دور الأمم المتحدة في تلك القضايا.

وجاء في الرسالة: "نحن نعتقد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديه القدرة والالتزام الأخلاقي الضروري الكافي للمقاضاة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ضد الشعب الإيراني، وأن يتبنى الانتقال السلمي بغية إقرار الأمن والاستقرار والتعايش السلمي مع سائر شعوب الشرق الأوسط والعالم".

ووصف الموقعون على الرسالة النظام الحاكم بـ"حكم اللصوص"، معتبرين مقتل "أكثر من 1500 شخص" في حملة قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر 2019 بأنه "مثال على جرائم الحكومة الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد