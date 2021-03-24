.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لمحتجي إيران.. واشنطن توفر تقنية جديدة

إيران أميركا تعبيرية

لمحتجي إيران.. واشنطن توفر تقنية جديدة

محتجو إيران أصبحوا قادرين على استخدام الإنترنت حتى لو قامت السلطات بإغلاقه

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية نت 

نشر في: آخر تحديث:

بفضل تكنولوجيا أميركية جديدة تعمل عبر الأقمار الصناعية، أضحى بإمكان المحتجين في إيران استخدام الإنترنت حتى لو قامت السلطات بإغلاقه عنهم، وذلك بحسب تقرير صدر حديثاً لموقع "صوت أميركا".

جديد إيران.. لجنة أمنية لمراقبة الاحتجاجات إيران جديد إيران.. لجنة أمنية لمراقبة الاحتجاجات

وأضاف الموقع الناطق بالفارسية أن طهران تصنف المتظاهرين أولاً على أنهم مجرمون، وبعد ذلك، تقوم بإغلاق الإنترنت لمنع دخول المعلومات أو خروجها، حتى يتم إسكات الانتفاضة، ويتم اعتقال المتظاهرين بوحشية وتعذيبهم وقتلهم.

تكلفة منخفضة

وأشار التقرير إلى أنه تم تقديم المشروع بتكلفة منخفضة في نهاية إدارة ترمب، كما يحظى المشروع بدعم واسع النطاق من الحزبين في الكونغرس.

وزادت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الموازنة السنوية لبرامج الإنترنت العالمية بمقدار 10 ملايين دولار لتصل إلى 70.5 مليون دولار، ويمكن توفير هذا البرنامج والموارد الأخرى بسرعة للمحتجين في سيستان وبلوشستان للتواصل.

يذكر أن إيران قطعت الإنترنت في الأسابيع الأخيرة، بغية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية في محافظة بلوشستان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد