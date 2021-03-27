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توافق بين بايدن وجونسون على ضرورة عودة إيران للاتفاق النووي

Joe Biden and Boris Johnson
بوريس جونسون وجو بايدن
نووي إيران

توافق بين بايدن وجونسون على ضرورة عودة إيران للاتفاق النووي

عبرا عن قلقهما إزاء رد فعل الصين على فرض عقوبات عليها

متابع الغاء المتابعة

لندن، رويترز

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تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الجمعة، وعبرا عن قلقهما إزاء رد فعل الصين على فرض عقوبات عليها وقالا إن إيران لابد أن تعود للالتزام بالاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم جونسون في بيان: "اتفق الزعيمان على ضرورة عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي".

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تعبيرية

وتابع: "فيما يتعلق بالصين، تناول رئيس الوزراء والرئيس (بايدن) الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون في وقت سابق من الأسبوع الجاري لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في شينجيانغ وعبرا عن قلقهما حيال العمل الانتقامي الذي قامت به الصين".

يُذكر أن معهد الدفاع عن الديموقراطية حذر من عمليات سرية تقوم بها إيران داخل منشأتها لتطوير أسلحة نووية كما أكدت أن المنظمات الدولية المعنية بتفتيش المنشآت النووية فشلت في الإبلاغ عن هذه المنشآت واعتمدت على المعلومات الاستخبارية الأجنبية وهو ما على إدارة جو بايدن عدم تجاهله.

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وقال التقرير: تركز سياسة الرئيس جو بايدن تجاه إيران على فكرة "الامتثال للامتثال" وهذا يعني إذا عادت إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، فإن الولايات المتحدة ستحذو حذوها وترفع عقوباتها عن إيران.

ولكن مع الكشف مؤخرًا عن قيام طهران بالغش في الصفقة منذ اليوم الأول، يتعين على بايدن إجبار إيران على تقديم إجابات شفافة لجميع الأنشطة النووية غير المعلنة قبل تخفيف العقوبات. وإلا فإنه سيضر بشكل لا يمكن إصلاحه بنظام الضمانات الدولي.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في الأول من مارس أن الوكالة زارت 3 مواقع في إيران العام الماضي واكتشفت مواد نووية غير معلنة في اثنين منها. وذكر معهد العلوم والأمن الدولي أن أحد المواقع كان موقعًا لمرفق تجريبي لتحويل اليورانيوم والآخر كان يستخدم لاختبار مكونات برنامج الأسلحة النووية الإيراني.

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