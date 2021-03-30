هيئة مكافحة الإرهاب: إيران ستواصل ضرب أهداف إسرائيلية بالفترة المقبلة

قالت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، الثلاثاء، إن إيران ستواصل ضرب أهداف إسرائيلية في الفترة المقبلة.

وأضافت أن تهديدات إيران تتركز في دول جوارها الجغرافي.

كما أشارت الهيئة الإسرائيلية إلى تهديدات إيرانية للسياح الإسرائيليين في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سينفذ مناورات عسكرية كبيرة في قبرص خلال الصيف كجزء من مناورات "شهر الحرب" للجيش الإسرائيلي. وستستغرق التدريبات حوالي أسبوع وتشمل القوات الخاصة والقوات الجوية والبحرية وسيحاكي الجنود القتال في عمق منطقة غير مألوفة.

وستجري مناورة "شهر الحرب" على مدى أربعة أسابيع في أول تدريب من نوعه في تاريخ الجيش الإسرائيلي. وستوفر هذه التدريبات للجنود فترة تدريب ممتدة من أجل محاكاة واقع الحرب.

وستشمل التدريبات سيناريو متعدد الجبهات في الشمال والجنوب والضفة الغربية، وفقًا لأسوأ السيناريوهات التي يدرسها الجيش الإسرائيلي، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكان مسؤول إسرائيلي رفيع حذر من أن حليف الولايات المتحدة سينظر في مجموعة من الردود المحتملة إذا اختار الرئيس جو بايدن الانضمام إلى الاتفاق النووي.

كما كشف مسؤولون أميركيون في إدارة بايدن أنهم يخططون لطرح اقتراح جديد لبدء المحادثات في أقرب وقت هذا الأسبوع، كما قال شخصان مطلعان على الوضع لـموقع "بوليتيكو" POLITICO.

وقال أحد المصادر إن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20%، مقابل بعض التخفيف من العقوبات الاقتصادية الأميركية وأكد أن التفاصيل لا تزال قيد العمل بها.