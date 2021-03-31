بسبب كورونا.. منع سكان طهران وكرج من مغادرة المدينتين

أعلن نائب قائد الشرطة في شؤون المرور الإيراني في مقابلة تلفزيونية، أن حركة المرور باتت مقيدة في مدينتي طهران وكرج، موضحا أن السبب يعود إلى تصنيف المدينتين باللون البرتقالي وهو اللون عالي الخطورة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الإيرانية، حيث ثمة تخوف من تصنيف المدينتين باللون الأحمر الذي يرمز إلى المدن "شديدة الخطورة"، نتيجة لانتشار جائحة كورونا.

ووفقا لتيمور حسيني، اعتبارا من الثلاثاء 30 مارس، لم يتم السماح للسيارات غير المحلية بدخول مدينتي طهران وكرج ومنع مغادرة السيارات المحلية المدينتين، وسيتضمن تجاهل هذه القيود غرامة قدرها 500 ألف تومان.

كما طلب من المسافرين الذين يقيمون حاليا في طهران وكرج مغادرة المدينتين اليوم الأربعاء.

دفن أحد ضحايا فيروس كورونا في إيران - اسوشيتد برس

الالتزام بالبروتوكولات الصحية والامتناع عن السفر

اكتفى المسؤولون الحكوميون الإيرانيون حتى الآن بـ"تقديم النصائح" للمواطنين بشأن الالتزام بالبروتوكولات الصحية والامتناع عن السفر، وتشير التقارير إلى زيادة كبيرة في السفر إلى أجزاء مختلفة من البلاد خلال فترة كورونا وخاصة فترة عطلة رأس السنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ في 21 مارس وتستمر لمدة 13 يوما وتشهد المدن الإيرانية رحلات بهذا المناسبة يطلق عليها الرحلات النوروزية.

بحسب آخر إعلان للمقر الوطني لمكافحة كورونا، السبت 27 مارس، خلال الأيام القليلة الماضية، تحولت 23 مدينة إلى اللون الأحمر وهو الخطير جدا، كما تحولت 44 مدينة إلى اللون البرتقالي وهو خطير، وتم حظر السفر "من" و"إلى" هذه المدن البالغ عددها 67 مدينة في جميع أنحاء إيران.

ووفقًا لتعريف لجنة مكافحة كورونا، يتم تصنيف المدن باللون الأحمر أي تصبح "شديدة الخطورة"، عندما ينقل 10 من كل 100 ألف مصاب بكورونا في المدينة إلى المستشفى، وتصنف المدن باللون البرتقالي أي "عالية الخطورة" عندما ينقل 6 إلى المستشفى من كل 100 شخص مصاب بفيروس كورونا.

ويعتبر مسؤولو وزارة الصحة الإيرانية أن رحلات النوروز وانخفاض الالتزام بالبروتوكولات الصحية من الأسباب الرئيسية لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريريجي، الأحد، 28 مارس، إن 23 مليونا و500 ألف شخص يتواجدون حاليا في مدن مصنفة باللونين الأحمر والبرتقالي، أي "شديدة الخطورة" و"عالية الخطورة"، وأمام المسافرين المقيمين في هذه المدن 72 ساعة، لمغادرة هذه المدن.

ومن ناحية أخرى وبحسب وكالة أنباء إرنا الرسمية، أوضح قائد شرطة طهران الكبرى، حسين رحيمي للصحافيين الأربعاء: "أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا يوم أمس، إغلاق الحدائق العامة في العاصمة، ونحاول بالتعاون مع بلدية طهران، إغلاق مداخل جميع الحدائق العامة في العاصمة في 2 أبريل".

يذكر أن الإيرانيين يحتفلون باليوم الـ13 بعد رأس السنة الذي يصادف هذا العام 2 أبريل، ويطلق عليه "يوم الطبيعة"، بالخروج إلى الطبيعة وخاصة الحدائق العامة في مراسم تشبه "شم النسيم" في مصر.

واصل قائد شرطة طهران الكبرى حديثه بالقول إنه يمنع وقوف السيارات بالقرب من الحدائق العامة في المدينة في يوم الطبيعة وفي حال عدم الالتزام، سيتم فرض غرامة ويتم نقل السيارات من أمام الحدائق من قبل شرطة.

ولفت إلى أن "انتشار فيروس كورونا في طهران مقلق ونطالب المواطنين بالامتناع عن أي تجمعات في يوم الطبيعة".

هذا وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 96 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في إیران 62 ألفا و665 شخصا.

وأضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأربعاء أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 10 آلاف و330 حالة جدیدة للإصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد إلی ملیون و885 ألفا و564 شخصا.