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طهران تتعنت: عودة واشنطن للاتفاق لا تحتاج أي تفاوض

ساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أرشيفية- رويترز)
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أرشيفية- رويترز)

طهران تتعنت: عودة واشنطن للاتفاق لا تحتاج أي تفاوض

بعد الاجتماع مع دول 4+1.. إيران ترفض الالتزام بالاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الأميركية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بعيد انتهاء المحادثات بين طهران والقوى المشاركة في الاتفاق النووي التي عقدت افتراضيا، اليوم الجمعة، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تحتاج أي مفاوضات.

وأعلن رفض بلاده العودة للالتزام بالاتفاق قبل رفع العقوبات الأميركية، قائلاً: "عند إلغاء واشنطن الحظر والتحقق من ذلك، سنوقف خطوات تقليص الالتزامات بموجب الاتفاق تلقائيا".

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تمضي على المسار الصحيح

من جهته، قال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفا أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح.

وكتب ميخائيل أوليانوف بتغريدة على تويتر "انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عبر الإنترنت.. كانت المناقشات شبيهة بمحادثات العمل وستستمر. الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح لكن الطريق لن يكون سهلا، وسيحتاج جهودا مكثفة. الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك".

اجتماع مقبل.. شخصي ومباشر

في حين، أعلن الاتحاد الأوروبي أن المشاركين في الاتفاق أكدوا أهميته وضرورة الالتزام به، كما أقروا باحتمالية عودة أميركا بصورة كاملة إلى الاتفاق، مشددين على استعدادهم لبذل جهد مشترك من أجل هذه الغاية.

كما أشار في بيان إلى أنه سيكثف الاتصالات المنفصلة في فيينا مع كل الدول الموقعة على الاتفاق من جهة، وأميركا من جهة أخرى.

يشار إلى أن مسؤولين أفادوا بأن الاجتماع المقبل سيعقد يوم الثلاثاء، بشكل شخصي ومباشر في فيينا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية.

عباس عراقجي
عباس عراقجي

وكانت مناقشات سابقة تطرقت إلى إمكانية أن تبدأ الولايات المتحدة برفع بعض العقوبات مقابل خطوات محددة يمكن التحقق منها من قبل إيران للعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

يذكر أن هذا الاجتماع أتى على وقع الكشف عن مزيد من الانتهاكات الإيرانية، لاسيما في منشأة نطنز تحت الأرض، بحسب ما كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس.

لا رفع لكافة العقوبات

كما تزامن كذلك مع تأكيد الخارجية الأميركية أنه لا يمكن رفع كافة العقوبات الأميركية عن طهران، لأن بعضها لا يرتبط بالنووي، بل بحقوق الإنسان، فيما تطالب السلطات الإيرانية، بحسب التصريحات الرسمية العلنية، برفع العقوبات قبل العودة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان أمس أن مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيعقدون اجتماعا عبر الإنترنت اليوم، لبحث احتمال عودة اأميركا إلى الاتفاق المبرم عام 2015.

فيما أوضح مصدران دبلوماسيان، بحسب ما نقلت "رويترز"، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران يوم الاثنين. وقال أحدهما إن المحادثات بحثت مقترحا إيرانيا.

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