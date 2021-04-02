"سؤال مباشر" لكاتب سيرة سليماني.. على شاشة "العربية"

استضاف برنامج "سؤال مباشر"، على شاشة "العربية"، المؤرخ الإيراني في جامعة نيويورك، آرش عزيزي، والذي وصف قاسم سليماني، خلال كتابته لسيرته، بأنه كان "قائد الظل".

بحسب الكاتب فإن سليماني "تمكن من السيطرة على سياسة إيران في الشرق الأوسط، واستطاع تجنيد متشددين شيعة من دول عدة، وكان حاضراً دائماً على الجبهات وفي تجارة المخدرات. وكان يتحرّك بين دول عربية عدة، وأن خليفته إسماعيل قاآني لا يتمتع بالمواصفات ذاتها، وليس مؤهلاً ليلعب الدور ذاته".

كما اعتبر آرش عزيزي أن "سليماني كان يستغل قوته السياسية لجمع المال وتقديمه لحلفاء إيران، وأن أشخاصاً قريبين منه اقترحوا عليه اغتيال سفير سعودي".

ووفق عزيزي "فإن أحد أبرز أسباب قتل قاسم سليماني هو استحواذه على قوات قادرة على شن حروب إقليمية".

وعن "سفير" الحرس الثوري الإيراني لدى الحوثيين أكد عزيزي أنه "مستشار في الحرس الثوري ومن المفترض أن يكون شخصية سرّية، ولكن تم تعيينه كسفير، ومنذ تعيينه أصبحت المعلومات عنه قليلة، في وقت تواصل فيه طهران تدريب الحوثيين وتؤهّلهم للعمل في الشأن السياسي".