الاتفاقية الصينية الإيرانية.. ليست كما يروج لها نظام طهران

وقع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في طهران يوم السبت اتفاق شراكة مدته 25 عاما بين الصين وإيران. ويحدد الاتفاق وفقًا لمسودة مسربة، خطط التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين اللذين يحتفلان بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.

وفحصت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تفاصيل الصفقة. وقالت "منذ ظهور أخبار الاتفاقية في عام 2016، أثار احتمال وجود تحالف أوثق بين خصمين أميركيين قلقًا في الولايات المتحدة".

وفي مارس قال الرئيس الأميركي جو بايدن لأحد المراسلين الإعلاميين إنه "قلق منذ أكثر من عام" بشأن الشراكة.

لكن التقارير الإعلامية تميل إلى المبالغة في طبيعة الصفقة - وهناك العديد من المفاهيم الخاطئة هنا. وبالنسبة للصين بحسب الصحيفة، ومن خلال توقيع خريطة طريق للتعاون الاقتصادي والأمني مع دول الشرق الأوسط تسعى لضمان عدم تأجيج المنافسات الإقليمية. فقد أبرمت الصين اتفاقيات تعاون مماثلة مع العراق (تم التوقيع عليها في عام 2015) والمملكة العربية السعودية (تم التوقيع عليها في عام 2016) والإمارات العربية المتحدة (تم التوقيع عليها في عام 2018).

وبعيدًا عن الإشارة إلى تحالف عميق أو طموح بشكل فريد بين الصين وإيران، يعكس الاتفاق الموقع حديثًا جهود إيران المحبطة منذ فترة طويلة لحمل الصين على توفير نفس المستوى من التعاون الاقتصادي والأمني الذي تقدمه لدول أخرى في الشرق الأوسط.

وفي دراسة أجرتها الصحيفة العام الماضي حول علاقات الصين مع إيران وخمس دول شرق أوسطية أخرى، وجدت أن إيران متخلفة عن جيرانها فيما يتعلق بمدى الالتزامات الاقتصادية الصينية ومستوى التعاون الأمني الثنائي. وبدلاً من الارتقاء بالعلاقة الصينية الإيرانية إلى آفاق جديدة، ربما يكون التوقيع المتأخر على صفقة التعاون إشارة واضحة على أن إيران تريد اللحاق بجيرانها.

وبحسب التقرير إنها ليست "صفقة بقيمة 400 مليار دولار".. لقد أعلن عنوان في صحيفة نيويورك تايمز أن الصفقة الجديدة ستبلغ 400 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 المقبلة - مما يعني أن الصين ستحتاج إلى استثمار 16 مليار دولار على أساس سنوي.

وهذا مبلغ فلكي عند الأخذ في الاعتبار أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط في العالم وبلد غير مثقل بالعقوبات الأميركية، بلغ في المتوسط 5.1 مليار دولار فقط على مدى السنوات الخمس الماضية.

وإذا كان الهدف يبدو غير واقعي، فهذا لأنه غير حقيقي. لقد تم الاستشهاد بالرقم 400 مليار دولار لأول مرة في عام 2019 في مقال ضعيف المصادر. وتُظهر ورقة الحقائق حول الصفقة التي نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية هذا الأسبوع أن الصفقة هي خارطة طريق بدون أهداف مالية محددة. وبالمثل، أكد المسؤولون الصينيون أنه لا توجد عقود أو أهداف محددة في هذا الإطار.

وتحدث التقرير عن مواجهة التجارة والاستثمار بين الصين وإيران صعوبات وحتى مع إطلاق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، وهي خطة الصين الطموحة لربط أوراسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية.

وتضيف "نيويورك تايمز" أن إيران كانت تحت أشد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الإطلاق. ونمت التجارة بين الصين وإيران على الرغم من العقوبات، لكن هذا النمو كان في الغالب انعكاسًا لظهور الصين كمورد عالمي رئيسي للسلع الصناعية في نفس الفترة. وفي الوقت نفسه، اصطدمت الاستثمارات في الطاقة والبنية التحتية للنقل بجدار حيث أثبتت مخاطر العقوبات أنها كبيرة للغاية بالنسبة لكبار المقاولين في الصين.

هل ستحصل الصين على مكاسب أمنية؟

لقد أدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعقيد التجارة بين الصين وإيران بشكل أكبر. ويمر نحو 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام عبر مضيق هرمز في طريقها إلى الصين، مما يجعلها أكبر عميل للنفط في هذا الطريق التجاري.

وبحسب التقرير فإن احتمال نشوب صراع إقليمي يوقف التجارة والنفط دفع بكين إلى الانخراط بشكل أكبر في أمن الشرق الأوسط، على الرغم من أنها لا تزال مترددة في التورط في السياسات المعقدة للمنطقة.

وأجرت الصين تدريبات بحرية متعددة الأطراف مع إيران وروسيا بذرائع مكافحة القرصنة والإرهاب. وعادة ما تكون المناورة البحرية مع إيران مصحوبة بتدريبات صينية مع البحرية الملكية السعودية في غضون الأسابيع القليلة نفسها، على سبيل المثال.

في حين أن الاتفاقية الموقعة حديثًا مع إيران تنذر بزيادة التعاون الأمني، فإن الصين لم تعد بأي حال من الأحوال بتحالف عسكري ثابت. ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يقوض الفوائد التي تجنيها الصين من البنية الأمنية الأميركية الراسخة في المنطقة - وهي مجموعة من الشراكات والقواعد الأمنية التي تم إنشاؤها في القرن العشرين لحماية واردات النفط من موردي الشرق الأوسط.

ويبدو أيضًا أنه لا يوجد فورة واردة من مبيعات الأسلحة الصينية لإيران، حتى مع انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في الخريف الماضي.

وتعتبر تجارة الأسلحة الصينية الوليدة في الشرق الأوسط موجهة نحو جيران إيران. ودافع بكين في هذا السوق هو الربح، وإيران التي تعاني من ضائقة مالية ليست زبونًا مربحًا. كما أن قدرات الصين وإيران غير متطابقة.

تسعى إيران للحصول على أسلحة دفاع جوي، والمبيعات الرئيسية للصين في المنطقة هي الدبابات. تكافح الصين لتصنيع محركات نفاثة، وقد تحطمت طائراتها الجديدة بدون طيار في الميدان.