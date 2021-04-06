تزامناً مع "محادثات النووي".. إيران تصعّد

تزامناً مع بدء محادثات اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي في فيينا، والتي يحضرها المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، لأول مرة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن الاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر 9"، وهي الأحدث التي تمتلكها طهران لتخصيب اليورانيوم.

وأكد كمالوندي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" الثلاثاء، أن "أحد الإنجازات التي تمت في مجال تخصيب اليورانيوم هو بدء الاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي من طراز IR-9".

يشار إلى أن هذا الاعلان يأتي مع انطلاق المحادثات غير المباشرة في فيينا بحضور مجموعة 4 + 1 لإحياء الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يقدم الأوروبيون اقتراحين منفصلين للجانبين الإيراني والأميركي بشأن الخطوات اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات.

"مفاوضات طويلة"

من جهتها تقول مصادر مطلعة إن المبعوث الأميركي الخاص مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع فريق التفاوض الإيراني، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أنه من المتوقع أن تستغرق المفاوضات فترة طويلة.

يذكر أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، كان قد أعلن يوم 2 أبريل الحالي، أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% قد بلغ 50 كغم، في تصعيد واضح تزامناً مع المفاوضات الجارية.

كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير يوم 1 أبريل الحالي أن إيران تواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بعد أن نصبت مجموعة رابعة مكونة من 696 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر أم2 "، ومجموعة أخرى من مكونة من 174 جهاز طرد مركزي من طراز آي آر 4 "، في نطنز.