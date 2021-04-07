إيران تضغط: أنتجنا 55 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب

بعد يوم واحد من المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي في فيينا، أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، أن بلادها أنتجت 55 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بما يصل إلى 20%، الأمر الذي يشير إلى التخصيب بوتيرة أسرع من العشرة كيلوغرامات المقررة شهريا بموجب قانون إيراني أوجد هذه العملية في يناير/كانون الثاني الماضي.

في التفاصيل، أشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى أن وتيرة الإنتاج الإيراني تزيد بنسبة "تصل إلى 40%" عن ذلك.

وأضاف المسؤول للتلفزيون الإيراني، أنه وفي أقل من 4 أشهر أنتجت بلاده 55 كيلوغراما من اليورانيوم بدرجة تخصيب 20%، لافتاً إلى أنه وخلال 8 أشهر تقريبا يمكن لطهران الوصول إلى 120 كيلوغراما.

ضرورة استكمال المشاورات

فيما أتى هذا الإعلان بعد ساعات من انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات حول إعادة احياء الاتفاق النووي التي انتهت مساء أمس في فندق بفيينا بين الدول الغربية ( ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا) وإيران، وخلصت إلى ضرورة استكمال المشاورات بين مجموعتين من الخبراء.

كما تم تكليف مجموعتين من الخبراء بمهمة المزاوجة وبالتزامن بين قائمة العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة رفعها عن إيران، وقائمة الالتزامات التي يتعين على طهران العودة للعمل بها بموجب الاتفاق على أن تقدم المجموعتان تقريرا بذلك يوم الجمعة المقبل، وهو موعد اجتماع اللجنة المشتركة.

جولات ومفاوضات لأسابيع

ومن المقرر أن يقوم مسؤولون بريطانيون وفرنسيون وألمان بجولات مكوكية بين الوفدين الأميركي والإيراني المقيمين في فندقين منفصلين في فيينا.

إلى ذلك، ذكر مسؤول من الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز أن المحادثات، التي قد تمتد لأسابيع، تستهدف الوصول إلى شكل ما من أشكال الاتفاق قبل انتخابات إيران الرئاسية في 18 يونيو حزيران، غير أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين قالوا إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم.

إيران: محادثات بناءة.. وأميركا: صعبة

يذكر أنه بعيد انتهاء الجولة الأولى أمس، قال عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين للتلفزيون الرسمي الإيراني "كانت المحادثات في فيينا بناءة ... اجتماعنا التالي سيكون يوم الجمعة".

فيما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لاحقا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تكون المحادثات "صعبة"، ملمحاً إلى أنها قد تطول أيضا.

الجدير ذكره أن البرلمان الإيراني كان أقر قانونا العام الماضي يلزم الحكومة بتشديد موقفها في المسألة النووية، ويلزم القانون إيران بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، كما ينص على تخصيب 120 كيلوغراما على الأقل من اليورانيوم بهذا المستوى كل عام، أي بمعدل 10 كيلوغرامات شهريا.

ويعتبر اليورانيوم مخصبا على درجة عالية بدءا من نسبة 20%، ويمثل الوصول إلى هذه النسبة خطوة كبرى صوب التخصيب بدرجة تصلح لصنع السلاح النووي.