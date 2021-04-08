روحاني: سياسة الضغط الأقصى على الشعب الإيراني فشلت تماما

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، إن سياسة الضغط الأقصى الأميركية قد فشلت، مضيفاً أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب "تفوق على جميع الجلادين في التاريخ، حيث بدأ حربا ضد الشعب الإيراني لم تستثن أحدا، وهي كالحرب بالأسلحة الكيمياوية والجرثومية والنووية التي لا تفرق بين المناطق السكنية وغير السكنية، وهي عبارة عن عقوبات شاملة وحرب شاملة ضد شعبنا"، بحسب تعبيره كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار روحاني إلى أن إحدى الدول التي عانت أكثر من كورونا هي الولايات المتحدة نفسها، وأنهم هم أنفسهم يواجهون مشكلة كبيرة، قائلا إن الإدارة الأميركية المتمردة والمنتهكة للقانون "لم تعط في فترة كورونا أي تسهيلات ولم ترفع أيا من العقوبات وحتى في مجال شراء الدواء واللقاح الذي نحتاجه، لا تقدم تسهيلات، وكنا نواجه كافة المشاكل".

وأضاف: "لقد واجهنا العديد من المشاكل في تحويل الأموال لشراء لقاح من كوفاكس، لدينا أموال في بنوك أجنبية، لكنها كلها مجمدة بسبب العقوبات الأميركية".

روحاني أضاف أنه "حتى اليوم، تدعي الإدارة الأميركية الجديدة بشكل صارخ أن ترمب ارتكب خطأ، وتقول صراحة إن ترمب اختار المسار الخطأ وإن الضغط الأقصى قد فشل؛ العالم كله يقر بأن الضغط الأقصى على الشعب الإيراني فشل 100% في تحقيق أهدافه المرجوة".

وأضاف: "كان هدفهم خلق فوضى في اقتصاد إيران والمجتمع الإيراني وإسقاط النظام، وفقا لتوهمهم الذي فشلوا فيه 100%"، بحسب تعبيره.