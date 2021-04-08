.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مسؤول إيراني يؤكد: 60% من سكان إيران تحت خط الفقر

Ahmad Tavakkoli أحمد توكلي
عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي
اقتصاد إيران

مسؤول إيراني يؤكد: 60% من سكان إيران تحت خط الفقر

العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي: الجوع والفقر في إيران أصبحا مهيمنين.. وضع الناس سيئ للغاية

متابع الغاء المتابعة

دبي - مسعود الزاهد

نشر في: آخر تحديث:

يؤكد مسؤولون إيرانيون مراراً ارتفاع عدد الفقراء في بلد يُعد من أغنى بلدان الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي إن 60% من سكان إيران يعيشون تحت خط "الفقر الافتراضي".

وأوضح توكلي، وهو عضو سابق في البرلمان الإيراني، في اجتماع لـ"جمعية الطلاب الإسلامية" إن "الجوع والفقر في إيران أصبحا مهيمنين".

وأردف يقول: "عندما قرر البرلمان منح الدعم للفقراء، فقد أعلن أنه سيتم منحه الدعم إلى 60 مليون شخص، أي حوالي 73% من سكان البلاد، مما يعني أننا نعترف بأن 73% من الشعب الإيراني لهم الحق بتلقي المساعدات".

الفقر في إيران
الفقر في إيران

وأكد توكلي أن "وضع الناس سيئ للغاية"، مضيفاً أن الوضع "يلزم" الحكومة "بخرق حتى القواعد والمبادئ الأساسية ومساعدة الشعب".

ودون الخوض في التفاصيل، شدد توكلي على أنه "إذا لم تفعل الحكومة ذلك، فقد يحدث شيء لا ينبغي أن يحدث".

وقد يكون توكلي يشير بشكل غير مباشر إلى القلق من اندلاع "ثورة جياع" على شاكلة احتجاجات 2017 و2019.

وشهد نوفمبر 2019 مظاهرات شعبية عارمة عمت معظم المدن الإيرانية وتم قمعها بشكل دموي، انطلقت احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود. وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر في وزارة الداخلية الإيرانية لم تكشف عن هويتها، فقد قتلت قوات الأمن خلال أربعة أيام حوالي 1500 محتج، إلا أن طهران لم تعترف رسمياً إلا بمقتل 230 شخصا.

من الاحتجاجات في أصفهان في نوفمبر 2019
من الاحتجاجات في أصفهان في نوفمبر 2019

ووفقاً لآخر إحصائيات "مركز الإحصاء الإيراني"، فقد بلغ معدل التضخم لمدة 12 شهراً (حتى الشهر الأخير من العام الإيراني المنصرف الذي انتهى في 21 مارس 2021) 36.2% للأسر الحضرية في إيران و37.7% للأسر الريفية.

نواب إيرانيون متشائمون: مفاوضات فيينا ستؤدي إلى تنازلات إيران نووي إيران نواب إيرانيون متشائمون: مفاوضات فيينا ستؤدي إلى تنازلات

وبحسب التقارير الرسمية، فإن الضغط الاقتصادي والزيادة اليومية في أسعار بعض السلع في إيران قد بلغت درجة تغير فيها نمط الحياة ونوع الغذاء للناس بشكل جذري. ونظمت مجموعات مختلفة في إيران، بما في ذلك العمال والمتقاعدون والمعلمون، العديد من التجمعات الاحتجاجية في عام 2020 واستمرت في 2021 وذلك للاحتجاج على الرواتب المنخفضة والظروف المعيشية.

ولم ينشر بعد تقرير رسمي عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العام الإيراني الجديد، ولكن تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى ارتفاع الأسعار في مجال تأجير السكن والمواد الاستهلاكية والمواد الغذائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟ كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
الأكثر قراءة
إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي
بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي
خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث
ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه "الثلاثي"
توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن
فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة
قبل أن تذهب
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
اكتشف المزيد