مندوب روسيا للطاقة الذرية: نتائج مباحثات لجنتي فيينا متوقعة اليوم

أعلن مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف في تغريدة له على "تويتر" أن صدور نتائج لجنتي الخبراء في فيينا في الملف النووي إلإيراني متوقع مساء اليوم الخميس.

وكان أوليانوف أوضح الأربعاء أنه اجتمع مع المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، وناقش الطرفان القضايا المتعلقة بعودة جميع الأطراف للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

بدوره، قال مندوب الصين في مفاوضات فيينا أنه يجب مناقشة الملف الإقليمي بشكل منفصل عن النووي الإيراني.

Two expert-level groups continue their work in Vienna on #US sanctions lifting and return of #Iran to full compliance with its nuclear commitments under #JCPOA. The preliminary results may known this evening. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 8, 2021

وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي مساء الثلاثاء في فندق بفيينا بين الدول الغربية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا وإيران، وخلصت إلى ضرورة استكمال المشاورات بين مجموعتين من الخبراء.

كما تم تكليف مجموعتين من الخبراء بمهمة المزاوجة وبالتزامن بين قائمة العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة رفعها عن إيران، وقائمة الالتزامات التي يتعين على طهران العودة للعمل بها بموجب الاتفاق على أن تقدم المجموعتان تقريرا تزامنا مع موعد اجتماع اللجنة المشتركة.

وكان مسؤول من الاتحاد الأوروبي قد ذكر لوكالة رويترز أن المحادثات، التي قد تمتد لأسابيع، تستهدف الوصول إلى شكل ما من أشكال الاتفاق قبل انتخابات إيران الرئاسية في 18 يونيو/حزيران، غير أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين قالوا إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم.