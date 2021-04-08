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مندوب روسيا للطاقة الذرية: نتائج مباحثات لجنتي فيينا متوقعة اليوم

محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب عبادي (يسار) يتحدث إلى نظيره الروسي ميخائيل أوليانوف (يمين)
نووي إيران

مندوب روسيا للطاقة الذرية: نتائج مباحثات لجنتي فيينا متوقعة اليوم

مسؤول: المحادثات التي قد تمتد لأسابيع تستهدف الوصول لشكل ما من أشكال الاتفاق قبل انتخابات إيران الرئاسية

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دبي - العربية.نت

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أعلن مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف في تغريدة له على "تويتر" أن صدور نتائج لجنتي الخبراء في فيينا في الملف النووي إلإيراني متوقع مساء اليوم الخميس.

وكان أوليانوف أوضح الأربعاء أنه اجتمع مع المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، وناقش الطرفان القضايا المتعلقة بعودة جميع الأطراف للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

بدوره، قال مندوب الصين في مفاوضات فيينا أنه يجب مناقشة الملف الإقليمي بشكل منفصل عن النووي الإيراني.

وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي مساء الثلاثاء في فندق بفيينا بين الدول الغربية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا وإيران، وخلصت إلى ضرورة استكمال المشاورات بين مجموعتين من الخبراء.

كما تم تكليف مجموعتين من الخبراء بمهمة المزاوجة وبالتزامن بين قائمة العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة رفعها عن إيران، وقائمة الالتزامات التي يتعين على طهران العودة للعمل بها بموجب الاتفاق على أن تقدم المجموعتان تقريرا تزامنا مع موعد اجتماع اللجنة المشتركة.

وكان مسؤول من الاتحاد الأوروبي قد ذكر لوكالة رويترز أن المحادثات، التي قد تمتد لأسابيع، تستهدف الوصول إلى شكل ما من أشكال الاتفاق قبل انتخابات إيران الرئاسية في 18 يونيو/حزيران، غير أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين قالوا إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم.

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